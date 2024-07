El recibimiento y las visitas

El presidente de Adex, Julio Pérez Alván, comentó a El Comercio que visitaron tres ciudades importantes. ”Estuvimos en Shenzhen, donde hemos visitado empresas de primer nivel de tecnología como Huawei y BYD. Hemos visto el avance tecnológico que tienen. Luego estuvimos en Shangái donde visitamos a la empresa Cosco, el principal socio del puerto de Chancay”, aseveró. El tercer y último punto del viaje fue Pekín, donde se realizaron actividades protocolares.

Durante su visita a Cosco, la empresa garantizó que la construcción del puerto terminaría en noviembre. Con ello, durante los últimos dos meses del año, comenzarían a recibir carga de prueba y ya hacia enero se vería el real funcionamiento del puerto. “En noviembre ya se moverá algo de carga. Además, el presidente de China ya confirmó su visita”, agrega el presidente de Adex.

“La comitiva presidencial y empresarial fue recibida por el Sr. Wan Min, Presidente de la Junta de Directores de Cosco Shipping Corporation Ltd. y sus principales directivos. Las autoridades peruanas expresaron el respeto por los compromisos de convertir el Puerto de Chancay en un centro logístico para Sudamérica. Los representantes de Cosco también se comprometieron a seguir invirtiendo y confían en que el gobierno dará todo su apoyo. Fue una reunión muy constructiva”, agregó Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima .

La estancia en Shangái también permitió un encuentro con empresarios chinos en donde -según cuenta Pérez- el titular de Economía, José Arista, presentó al Perú como un destino atractivo para las inversiones chinas.

“Si bien los últimos años ha venido declinando un poco el crecimiento de Perú, sigue manteniéndose como un país atractivo para las inversiones y eso fue bien recibido por los inversionistas chinos. En palabras de ellos, el Perú ha pasado de ser un socio comercial a un socio estratégico” Julio Pérez Alván, presidente de Adex.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú, también formó parte de la comitiva empresarial. En diálogo con El Comercio, coincidió con la buena recepción que tuvieron de parte de los empresarios chinos.

“La recepción que tuvimos fue extraordinaria. Hemos visto mucho interés de los empresarios chinos en cooperar con el Perú, tanto en recibir las exportaciones como también hacer negocios. Hay una predisposición transversal de los sectores. El puerto de Chancay, sin duda, fue el punto central del viaje porque la idea es que sea el ‘hub’ del Pacífico para también reexportar a otros países. Antes tenían que irse hacia México para distribuir la mercadería a otros países sudamericanos, pero ahora podrán llegar más cerca a países vecinos gracias al puerto”, dijo.

Para García, la visita permitió posicionar al Perú en una situación expectante.

“Con esta visita público privada se han creado condiciones muy favorables. Nos toca no perder la oportunidad que nos pone en ventaja sobre nuestros países vecinos. Se espera lograr una agenda mínima de trabajo público privada para concretar los potenciales identificados, incrementar nuestras exportaciones con valor agregado a China y lograr un gran flujo de inversiones para la creación de puestos de trabajo y desarrollo socioeconómico del Perú” Javier García, director de la Cámara de Comercio de Lima.

Tecnología, el principal interés

Dada la magnitud y el avance de la tecnología China, uno de los principales intereses de los gremios empresariales peruanos era lograr ganar dichas capacidades en el Perú. “La transferencia de tecnología es lo que más nos interesa. Les hemos planteado que vengan a invertir como lo han hecho en Cosco: que empresas chinas se asocien con empresas peruanas, porque en ese trabajo conjunto uno va adquiriendo la tecnología”, dijo el presidente de Adex.

En línea con ello, la Asociación de Exportadores (Adex), Cómex Perú, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi) firmaron un memorándum de entendimiento con su contraparte China, la China Council for the Promotion of International Trade (CCTIP). El objetivo, según dijo Pérez, es lograr compartir oportunidades de negocio.

“Queremos dar el ejemplo. Con este memorándum de entendimiento, antes de noviembre, vamos a trabajar de nuevo con ellos para que la colaboración sea concreta sobre el ambiente de negocios”, aseveró.

Detalle El memorándum de entendimiento Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima, dio detalles sobre el memorándum de entendimiento que firmaron los empresarios peruanos y chinos. "Los dos principales objetivos son: 1. Promover las relaciones económicas y comerciales y contribuir a su consolidación, convirtiéndose en el principal canal de cooperación privada binacional; y, 2. Proveer asistencia comercial y de negocios a las compañías Perú y China", dijo. García también dio otros puntos que forman parte del memorándum: Alcanzar recomendaciones y sugerencias a los respectivos gobiernos para fortalecer la integración económica y comercial entre ambos países.

Mantener una estrecha vigilancia sobre los asuntos que puedan afectar el comercio y la inversión bilateral e informar a los gobiernos sobre los intereses y preocupaciones de la comunidad empresarial para crear un entorno favorable.

Apoyar y acompañar a empresas y asociaciones en su proceso de internacionalización.

Establecer un mecanismo de intercambio de información sobre las regulaciones laborales y del mercado, la importación y exportación de productos básicos y la facilitación del comercio, incluidos los principales eventos económicos y comerciales.

Brindar asistencia y apoyo a las empresas para participar en actividades comerciales y de inversión en ambos países. "Es decir, es un mecanismo muy potente que va a contribuir a fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países", acotó.

La visita a BYD, Huawei y los autos eléctricos

Se conoció que la presidenta Boluarte invitó al fabricante de autos chino BYD a tener una planta de ensamblaje en el Perú. Sobre ello, Kunckel, confirmó que durante la visita los ejecutivos de la firma han considerado el tema.

Los vehículos eléctricos BYD (EV) se exhiben en un concesionario de automóviles en Shanghái, China, el 3 de febrero de 2023. REUTERS/Aly Song / REUTERS/Aly Song

“Tuvimos reuniones con los ejecutivos de BYD y nos explicaron que están abriendo una planta de ensamblaje en Brasil, pero no descartan hacer una en el Perú también o, en todo caso, consideran como una gran posibilidad que Perú sea parte de la cadena logística. Nosotros actualmente exportamos el cobre para que en China hagan los cables y los instalen en los vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico requiere 8 kilómetros de cable y esos los podríamos producir como insumos finales en el Perú”, dijo.

Kunckel recuerda que hoy el 25% de los autos que se importan son de procedencia china, cuando hace 10 años eran apenas el 5%. Ello remarca la relevancia de los fabricantes chinos en el país. BYD comercializa muy pocos autos en el Perú y, según explicó el líder gremial, están interesados en ampliar su oferta.

“Nos mostraron un vehículo eléctrico de 4 puertas, con todos los niveles de seguridad, con un nivel de autonomía de 300 kilómetros y que se va a vender en China a US$12.000. Estamos a un nivel de precio que ya compite contra los vehículos de combustión” Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú

Kunckel también reveló que Huawei trasladó a la comitiva de empresarios peruanos en China en un vehículo autónomo. La firma, que ya tiene presencia en Perú, mostró su interés en ampliar su oferta con el avance del 5G en el país.

Renovación del parque automor

El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, durante la visita a China, remarcó la posibilidad de establecer la política de arancel cero a la importación de autos chinos para el transporte público. Sobre ello, Kunckel recalca que la invitación se realizó a diversas empresas interesadas.

“Se invitó a las empresas chinas a tener la posibilidad de sustituir la flota de taxis que tenemos en el Perú vía un financiamiento. Lo propuso el ministro de Transportes. El Gobierno peruano estaría dispuesto a dar exoneraciones de impuesto para que los vehículos a combustión, tenemos cerca de 200 mil taxis en Lima, migren a la electromovilidad. Al menos una gran parte de ellos. Igualmente, con las cústers”, dijo.

Ante ello, resaltó que esta iniciativa está a nivel de invitación, más no de un acuerdo. “Nos toca trabajarlo, pero lo vemos como una gran oportunidad. Tenemos que avanzar en infraestructura para que ello sea posible”, agregó.