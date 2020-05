Osiptel anunció que desde mayo se podrán vender chips de telefonía móvil pero sin intervención o contacto físico con el vendedor. También se podrá instalar servicios de telefonía e Internet fijo, pero sin que el personal técnico del operador ingrese al domicilio del cliente.

La medida fue aprobada vía Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2020-CD/OSIPTEL, publicada hoy en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

¿Cómo se realizará la compra de chips sin huella dactilar?

En el caso de los nuevos contratos para telefonía móvil, el procedimiento involucra dos etapas. El interesado deberá solicitar el servicio vía canal telefónico, página web u otro canal virtual de la empresa operadora y recibirá el SIM card (chip) por delivery, en su domicilio. Al recibirlo, deberá mostrar su DNI (sin entregarlo) al personal que realiza la entrega, para que le hagan una captura de imagen y la guarden como constancia.

Luego de recibir el SIM card (chip), el abonado deberá ingresar al aplicativo de la empresa y auto-activar el servicio. Para ello, deberá seguir los pasos del sistema, que incluye la verificación biométrica de la huella dactilar con el RENIEC. Es necesario hacer énfasis en que todo ello debe ser realizado por el propio usuario, sin requerir de la presencia del personal de la empresa operadora.

El usuario deberá dejar expresa su decisión de contratar el servicio a través del aplicativo que la empresa operadora pondrá a disposición de todos los interesados.

La resolución precisa también que el aplicativo debe ser compatible con el que corresponda al sistema operativo del equipo móvil del usuario contratante y que debe estar permanentemente disponible para que el solicitante lo utilice sin requerir de la participación presencial de un representante de la empresa operadora. La empresa debe proporcionar las instrucciones respectivas.

Una vez que el usuario concluye el procedimiento para expresar su decisión de contratar el servicio, se dará por celebrado el contrato, el mismo que debe ser remitido al correo electrónico proporcionado por el abonado en un plazo no mayor de un día hábil contado desde su realización, mediante el referido aplicativo.

¿VIABLE PARA TODOS?

El año pasado entró en operaciones Cuy Móvil introduciendo como factor diferencial que los usuarios podían activar ellos mismos su línea, sin intervención del vendedor en la toma de la huella dactilar. El software empleado se conecta con la Reniec y valida la huella que es escaneada con el teléfono [vía una foto de la cámara del celular] sin necesidad de usar un lector biométrico.

Durante la primera etapa de la pandemia, Cuy Móvil detuvo sus operaciones pues no estaba permitido vender líneas, pero ahora lo podrá hacer porque su software permite verificar la identidad sin necesidad de estar en contacto con otra persona. De hecho, desde un principio, el usuario recibe el chip en sobre cerrado vía delivery y solo activa su línea.

El 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 se presentó Cuy Móvil, un operador virtual que permite la activación de la línea sin usar un lector físico de huella dactilar. FOTOS: MARIO ZAPATA / GEC

Cuy Movil es una OMV; es decir es un operador que ofrece servicios sin tener su propia infraestructura porque alquila la red de otro operador [Claro]. Actualmente, tiene aún una muy pequeña participación en el mercado actual. Arrancó con 1.500 líneas y señalan que han ido creciendo a un ritmo de 50% anual hasta antes del 16 de marzo.

¿Existen otros operadores que utilicen esta tecnología? Hasta antes de la cuarentena existía software para cerrar la venta desde un móvil, pero se seguía usando un lector biométrico externo para validar la identidad.

A raíz de la prohibición, trascendió que otro operador con red ha solicitado usar esta metodología que hace innecesario el uso de un lector de huella dactilar externo. Pero el resto de operadores no lo tienen y les puede tomar semanas o meses implementarlo, a menos que le compren a Cuy Móvil su software, de desarrollo propio.

Manuel Cipriano, ex-director de Osiptel, manifiesta que este norma afecta la igualdad en las condiciones de competencia, porque solo la mitad -o menos- de los operadores tienen acceso a dicha tecnología.

“Lo mejor sería levantar la exigencia del biométrico”, opina.

Coincide con su preocupación Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel, quien añade que esta solución está pensada para los smartphones del mundo urbano y se olvida que existen usuarios rurales con teléfonos simples (no smartphones) que no podrán beneficiarse de esta medida.

“El mercado se está restringiendo, porque no todos están en condiciones de brindar ese servicio ahora. El regulador debe incentivar la competencia, no restringirla”, recalca Jimenez.

