El gerente general de Entel, Antonio Büchi, informó que este año el grupo invertirá unos US$433 millones en Chile y Perú, cifra inferior a los US$600 millones que fueron anunciados en el 2019.

Büchi señaló ante la prensa chilena que el ajuste se da debido al débil desempeño económico que enfrentarán Chile y Perú por la contingencia sanitaria y explicó que el plan será evaluado permanentemente de acuerdo con el desarrollo de la crisis.

Confió, sin embargo, en que los resultados financieros del año no serán contradictorios. “Este es un negocio muy resiliente a las crisis, ya que la necesidad de las personas por nuestros servicios es grande ante situaciones como esta”, dijo.

Este 2020 informó que el Perú recibirá una inversión de US$125 millones, de los cuales US$83,7 millones serán para aumentar la capacidad de datos de la red 4G.

En el 2019 el presidente de la compañía, Juan Hurtado Vicuñay había anunciado para dicho año una inversión total en torno a US$ 600 millones, de los cuales US$ 430 millones eran para Chile y US$ 170 millones para Perú. Dicho monto incluía los US$ 140 millones destinados a aumentar la cobertura y la capacidad de datos en 4G.

En el 2018, Entel había anunciado que se invertirían cerca de US$ 2.000 millones en los próximos tres años, de los cuales US$ 1.480 millones serán destinados a la operación en Chile y US$ 480 millones a Perú. Ese año nuestro país recibía US$ 130 millones que se destinaron a aumentar la cobertura 4G y el desarrollo de red en regiones.

En esta oportunidad la empresa aclaró que las operaciones se financiarán con recursos propios y no está prevista emisión de nueva deuda, más allá de operaciones de refinanciamiento.

RESULTADOS POSITIVOS

En su presentación a la junta de accionistas, el grupo chileno destacó un resultado positivo en el Perú. La base de clientes creció 6%, dijo, y ya superó el 25% de participación de mercado, lo que permite confiar en su avance y consolidación.

El Perú sigue siendo un mercado con potencial para crecer tanto en líneas pos-pago como pre-pago, resaltó Büchi. “Esperamos llegar al 30% o más de participación”, dijo.

Nota: Entel realiza sus anuncios en pesos chilenos, por tanto las cifras en dólares son calculadas según el cambio del día de publicación.

