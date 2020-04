La cuarentena sorprendió a Maruja Casaverde en Lima, en mitad del tratamiento que su hija de 1 año y 5 meses recibía en el Hospital del Niño de Breña para su displasia de cadera. Sus ahorros se acabaron en cuestión de semanas y, sin posibilidades de salir a trabajar durante el estado de emergencia, tuvo que dejar el cuarto que alquilaba en Ate y buscar cómo regresar a su provincia: Andahuaylas (Apurímac).

Hace 15 días se empadronó en el sistema del Gobierno Regional de Apurímac. Ayer la citaron a las 11 a.m. a la empresa de transportes Palomino, en La Victoria, para subir a uno de los buses que iban a hacer los traslados humanitarios. Sin embargo, por la tarde ella seguía esperando en un parque cercano al terminal. “No puedo ir caminando por la carretera con mi hijita en la espalda”, dijo esta madre de 27 años.

Decenas de personas estaban en la misma situación. Familias que buscan regresar a Abancay y Andahuaylas, con niños pequeños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, hacían cola en la Av. Nicolás Arriola. Algunos estaban desde las 5 a.m. sin comer, salvo un par de frutas que les obsequiaron. La principal traba para que salieran los vehículos, según contaron, era que no les habían aplicado las pruebas rápidas para identificar el coronavirus. Pasadas las 4 p.m., estos test aún no habían llegado a este terminal.

Desde el jueves por la noche, familias que intentan regresar a Puno durmieron afuera del Estadio Nacional (Foto: César Grados)

Dormir en la calle

En otros puntos de la capital había escenas parecidas. Afuera del Estadio Nacional un grupo de familias que buscan regresar a Puno pasó la noche a la intemperie. En la plaza Manco Cápac, la comuna distrital ha instalado carpas para las familias empadronadas que en los próximos días serán llevadas a Piura.

En los exteriores del Grupo Aéreo N° 8, hay familias apostadas en los jardines, pendientes de que salgan vuelos humanitarios hacia Iquitos. Ayer el Indeci informó que se les aplicó el control sanitario a 300 personas que iban a regresar en aviones a Cusco.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que hasta ayer se habían inscrito 167.856 personas para solicitar el retorno humanitario a sus regiones. De este grupo, 3.579 ya habían regresado a sus ciudades por vía terrestre y aérea. Ayer debían salir de la capital en buses y aviones 1.621 personas varadas.

Familias acampan afuera del Grupo Aéreo Nro. 8 para subir a uno de los vuelos humanitarios hacia Iquitos (Foto: Hugo Curotto).

Para trasladarse, los empadronados deben pasar las pruebas rápidas y cumplir una cuarentena al llegar a sus regiones, que será vigilada por los gobiernos locales.

Sin embargo, Zeballos indicó que actualmente cuentan con un promedio de 800 pruebas rápidas para aplicar al día. “Si son 800 pruebas rápidas por día, son 800 los que pueden retornar a sus regiones de manera planificada”, precisó. Por esta razón, se priorizará a la población vulnerable: adultos mayores, niños y gestantes.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

Familias varadas en la Carretera Central

Varados en carretera central