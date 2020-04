La imposibilidad de realizar consultas presenciales debido al cumplimiento del confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, ha originado que la mayoría de instituciones sanitarias, así como organizaciones vinculados al campo de la salud, atiendan a sus usuarios a través de la telemedicina. Este también es el caso de Inppares, que desde que se decretó la cuarentena obligatoria en nuestro país, ya ha efectuado 200 teleconsultas con médicos especialistas y un sinnúmero de llamadas gratuitas diarias con expertos en temas de orientación sexual y planificación familiar. La principal preocupación registrada por la institución es el embarazo no deseado.

Un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que la paralización de las fábricas por el aislamiento que los gobiernos mantienen para evitar la expansión del virus generaría no solo la escasez de preservativos sino también la interrupción de los métodos anticonceptivos, causando incidencia en posibles embarazados no deseados.

Debido a esta preocupación, Inppares ha venido atendiendo a través de trabajo remoto en todas sus plataformas, las consultas en especialidades de: consejería en salud sexual y reproductiva, ginecología y obstetricia, ginecología oncológica, psicología, planificación familiar, urología, nutrición, entre otros.

“Inppares no ha dejado de trabajar. Desde que se decretó la cuarentena hemos decidido cerrar la atención al público para cooperar con las medidas dictadas por el gobierno, y atender en todas nuestras plataformas a través de teleconsulta”, informó la directora ejecutiva, Irma Ramos.

Sin embargo, a partir del lunes de la próxima semana se realizarán las atenciones de manera presencial tomando las medidas de seguridad, pues recalcó que “la salud sexual también es esencial durante esta época de crisis por la pandemia”. La especialista recalcó que durante estos días de aislamiento obligatorio se ha incrementado el número de consultas relacionadas a planificación familiar y métodos anticonceptivos.

Ramos señaló que a través del aplicativo https://www.inppares.app/ o el número de WhatsApp 920452033 se puede acceder a una teleconsulta con un médico según la especialidad. El costo de este servicio va entre S/15 y S/ 60, además del derecho de una atención presencial y gratuita una vez que se comiencen a agendar las atenciones.

Por otro lado, Inppares también pone a disposición el servicio gratuito de consejería en salud sexual y reproductiva en las líneas 6402060 y 6402061, dirigido solo para la población vulnerable.

“Como institución velamos por la salud sexual y reproductiva, principalmente de los jóvenes y adolescentes para evitar embarazos no deseados. Sobre todo, en estos días de cuarentena que puede llevar a relaciones sexuales no protegidas y a un embarazo no planificado”, mencionó.

Desde la próxima semana estarán disponibles las cinco sedes que tiene Inppares en Lima ubicadas en los distritos de Jesús María, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Ate, así como las sedes regionales en Chimbote, Chiclayo, Arequipa y Tacna.

Del mismo modo se abrirá el servicio de farmacia y se contempla la posibilidad de delivery de medicamentos para evitar contagios.

“Las atenciones no serán de manera masiva, serán reguladas. Incluso hemos implementado dos lavatorios en la entrada de la institución para cumplir con el respectivo lavado de manos. De igual manera no se atenderá a las personas que no usen mascarilla”, mencionó Ramos.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

SJL: Policía ayuda a embarazada con contracciones en pleno toque de queda por coronavirus