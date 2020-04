Siempre se ha considerado a las mujeres gestantes como una población vulnerable. Pero esto no necesariamente es porque sus organismos no sean capaces de defenderse ante alguna enfermedad, sino por complicaciones relacionadas con medicamentos o enfermedades preexistentes.

Sin embargo, en plena pandemia del COVID-19 se tiene un especial cuidado con las gestantes, debido a que el comportamiento del SARS-CoV-2 en tan poco tiempo ha dejado una gran incertidumbre sobre cómo podría afectarlas.

“Lo que sabemos, en el poco tiempo que tenemos estudiando al SARS-CoV-2, es que, durante las otras epidemias de coronavirus que sucedieron décadas atrás, las gestantes tenían problemas mucho más frecuentes que la población en general. En este caso, aunque todavía no se pueden sacar conclusiones definitivas, hemos visto que la gestación no parece ser un factor de riesgo para que padezcan la enfermedad de forma más severa”, indicó a El Comercio Mauricio La Rosa, médico materno-fetal, ginecólogo obstetra y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), como parte de “Coronavirus en el Perú”, un programa especial de este diario a través de Facebook.

MUCHO CUIDADO

¿Hay medidas de precaución especiales para las embarazadas? Básicamente, aunque según el especialista la clave está también en dejar de lado viejas costumbres.

“Son las medidas de prevención que se tienen con la población en general: el lavado constante de manos, el distanciamiento social, evitar los lugares públicos. Pero las personas que rodeamos a las embarazadas sí necesitamos tener en cuenta lo del distanciamiento social. El hecho de tocar la barriga de una gestante podría convertirse en una acción de mucho riesgo. Tenemos que desacostumbrarnos de muchas cosas”, refiere La Rosa.

El experto indicó que las gestantes pasan por cambios fisiológicos que tienen un impacto muy grande en el organismo, que las predisponen a contraer infecciones y a reaccionar de determinada manera ante estas.

“Hay cambios en la parte inmunológica que son normales durante la gestación. Están hechos para que, por ejemplo, la madre no cree una reacción contra el bebe. Ese aumento de inmunidad en algunas partes y disminución en otras las predispone a infecciones virales o bacteriales”, indica el doctor La Rosa.

Pero cuidado, las embarazadas sí pueden enfermarse de COVID-19, pero no hay evidencia de que por su estado tengan más riesgo. Asimismo, el experto recalca que, si bien no se cuenta con la suficiente evidencia, lo que se ha podido observar hasta el momento es que el coronavirus parece no tener un impacto necesariamente malo en las gestantes, pese a que sí hay casos de embarazadas contagiadas en estado severo o crítico.

PARTOS Y RECIÉN NACIDOS

“No hay evidencia de que el COVID-19 se transmita de manera vertical, de madre a hijo. Hasta ahora la evidencia es de transmisión horizontal”, señala el doctor Enrique Gómez Pomar, neonatólogo peruano del centro médico regional St. Bernards, en Arkansas, EE.UU.

“En los recién nacidos a término no se ha encontrado un desarrollo severo de la enfermedad. Normalmente se ha encontrado una disminución de glóbulos blancos, elevación leve de los marcadores de enfermedades hepáticas y, a veces, descenso del número plaquetas. Pero ninguno de estos es clínicamente significativo”, refiere el especialista. Con respecto a los bebes prematuros con la enfermedad asegura que no hay mucha literatura al respecto. Sin embargo, encontró el caso de un niño en China, que nació de 31 semanas de gestación.

“El niño desarrolló ciertos problemas respiratorios, pero no queda claro si es por ser un bebe prematuro o por el COVID-19”, detalla. Hace 11 días, en el hospital donde atiende Gómez, nació un bebe de tan solo 26 semanas de gestación. Lo particular de su caso es que a la madre le diagnosticaron COVID-19 cinco días antes del parto, el cual se adelantó por complicaciones relacionadas con cesáreas previas.

“El niño estuvo entubado por cuatro horas. Luego se puso en ventilación no invasiva. Se detectó caída de glóbulos blancos, pero no sabemos si es por COVID-19 o por ser prematuro. Clínicamente está respondiendo bien, no ha tenido más complicaciones distintas a las propias por su estado. Deberá permanecer con nosotros hasta las 38 semanas de vida”, explica el doctor Gómez Pomar. Tras nacer, el bebe fue sometido al protocolo en estos casos: se le separó de la madre, se le internó en una unidad de cuidados intensivos de COVID-19 y se le realizaron dos pruebas moleculares (PCR), a las 24 horas y a las 48 horas de vida, y en ambas salió negativo.

Gómez y los otros especialistas de ese hospital estadounidense están escribiendo el artículo del caso para su registro, pues se podría convertir –hasta el momento– en el caso del nacido más joven de una madre que ha dado positivo en COVID-19.

Medidas de seguridad

En las salas de parto se ha reducido al mínimo la cantidad de personas presentes durante el alumbramiento. Todos deben contar con vestimentas y accesorios de protección para evitar contagios.

No hay evidencia de COVID-19 en la leche materna o secreciones vaginales, pero sí en la sangre, saliva y materia fecal.

Para dar de lactar al recién nacido, una madre contagiada debe lavarse bien las manos, asearse los senos y usar todos los protectores necesarios para evitar la transmisión del virus.

