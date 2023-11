Con miras a reactivar a las micro y pequeñas empresas, que siguen afectadas y tienen al frente contextos desafiantes como el Fenómeno de El Niño, el Ministerio de la Producción (Produce) se encuentra trabajando en fondos de rescate y otras medidas. Samuel Torres Tello, viceministro de Mype e Industria, comentó que se están elaborando estas líneas de rescate que son fondos no reembolsables. Una medida de corto plazo que se suma al lanzado Impulso MyPerú.

“Tenemos una propuesta de S/100 millones para fondos de rescate para las microempresas que hayan perdido capital. Son medidas que no son financieras sino de rescate para mypes que son manufactureras. Este fondo ya está aprobado. Lo que está en evaluación para presentarlo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la propuesta de quiénes calificarían al fondo”, sostuvo en InPerú Huancayo.

De hecho, el funcionario dijo también que estaban evaluando si para este y los próximo años, se van a tener que plantear más medidas económicas, mecanismos financieros, dado que la situación está complicada para las mypes, cuya reactivación no se va a dar de un año para el otro.

También comentó que preparan fondos de garantía para las mypes en general, dado que una de las barreras para que las pymes puedan acceder a financiamiento son las altas tasas de interés. Con estos fondos, al estar garantizados los créditos, las mypes podrán tener un menor riesgo, ya que el 80% de los préstamos estarán garantizados por los fondos, en caso no pudieran cumplir con sus obligaciones.

No obstante, las mypes de Gamarra han sido críticas con las medidas que se han anunciado para este segmento del tejido empresarial, dado que los créditos nos les llegan.

“Los bancos no están dando los créditos, y en el nuevo plan han incluido también a la mediana empresa. Pedimos que eso se modifique para que lleguen a las mypes, y haya una medida aparte para las medianas. Mientras siga siendo así, será otra medida que tendrá impacto cero en las mypes, solicitamos que haya crédito barato”, sostuvo Susana Saldaña , presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra, a Día1. El emporio va al 50% de la recuperación de su producción y ventas del 2019, una cifra que esperaban se incremente este año pero se ha estancado desde el 2021.

Al respecto Torres dijo que las medidas de recuperación financiera están del lado financiero, por lo que estas iniciativas están dirigidas a mypes, medianas y grandes empresas. “Las mypes probablemente tengan más problemas para ingresar e insertarse al sistemas financiero y precisamente para ellas se están diseñando fondos especiales para los agricultores, por ejemplo. Así como los fondos de rescate y de garantías de créditos”, apuntó el viceministro.

Agregó que para aquellas mypes que no accedan por estar en observación por no haber podido cumplir con sus pagos, se trabajan mecanismos de financiamiento a través de fondos que están coordinando con la banca de fomento como el banco agrario, que pueda manejar líneas de crédito especiales. Para apoyar a su reactivación, recordó, no serán solo las medidas que están aplicando hoy en día , se requerirán más, ya que esta va a tomar entre dos a cuatro años más.

Posibles medidas ante el Fenómeno de El Niño

El viceministro comentó también que están evaluando tener fondos de garantía para temas catastrales como el Fenómeno de El Niño, que va a ser un evento que se va a dar de manera más frecuente. “Este año ha afectado a la pesca, y habrán más eventos de este tipo, por lo que hay que plantear mecanismos financieros que permitan ayudar a predecir a los empresarios cuando ocurran estas situaciones. Ahora estamos dando medidas más a largo plazo. Se van a dar una serie de mecanismos que se están evaluando”, anunció.

Algunas de ellas, dijo, ya están saliendo como la ampliación de montos para el acceso a las mypes.

Con miras también a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño (FEN), en los que habrá derrumbes, sequías y problemas logísticos, Produce ha trabajado junto con la PUCP, otras universidades y el PNUD, para realizar una investigación que permita garantizar la cadena de abastecimiento en los mercados de abastos en tiempo de FEN. Actualmente se terminó esta primera etapa y ya está en ProInnóvate para ver cómo mejorar la innovación en los mercados y pueda ser virtual entre proveedores y clientes.

Aunque no estaría listo para implementarse en el FEN 2024, Torres Tello indicó que estos fenómenos van a ser más frecuentes por lo que es reforzamiento de los mercados que están trabajando va a hacer que estos funcionen mejor en adelante. “Solo que el FEN nos apresura a tomar acción. Hay que prepararnos siempre y tener una cultura de gestión de mejora continua”, dijo.

Además, comentó que se están trabajando de manera virtual la ventanilla única. La idea, apuntó Torres, es que en todos los departamentos se vea un poco más la digitalización y niveles de capacitación, ya que son muchas las empresas que necesitan asistencia permanente del Estado. “Tenemos que modernizar el país. Son muchos los sectores que requieren apoyo, con problemas distintos, tenemos pesca, acuicultura, comercio, agro, textil”.

Samuel Torres Tello, viceministro de mype e industria de Produce.

En particular en la región Junín, sede de esta jornada de InPerú, el funcionario señaló que cree que falta mucha presencia del Estado. “Las mypes requieren un acompañamiento cercano del Estado y eso creo que nos falta. Si no llega la inversión, la conectividad, toda esa red comienza desde abajo”, explicó.

Todas estas medidas de financiamiento, precisó, son medidas especiales que se trabajan tanto desde el sistema financiero como en la ley de endeudamiento. Hizo hincapié es posible emitir bonos. “La actividad económica está complicada, es menor a la que se había proyectado, y hay una menor recaudación, lo que se cubre con endeudamiento”, explicó.