Según este reporte, realizado al cierre del segundo trimestre de 2022, el Índice de Confianza Empresarial quedó en 68 puntos, 20 puntos menos que los registrados en el informe del trimestre anterior.

“El sector empresarial encuentra una relación directa entre lo que le sucede a sus empresas y la gestión del gobierno. A diferencia de otros tiempos, hoy no está aislada la economía de la política en el Perú”, refiere Ignacio Mealla, vocero de Vistage Perú.

El 85% de los empresarios que participaron en el sondeo considera que la economía peruana ha empeorado respecto al año pasado. Además de factores externos, como la inflación global, la crisis de suministros y las alertas de recesión en EE.UU. y Europa, hay decisiones locales que terminarían condicionando el crecimiento de la inversión privada.

“Estamos frente a un marco regulatorio y normativo rígido que complica la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo de distintas industrias”, menciona Alfredo Salgado, gerente general del Grupo Eulen Perú.

Para Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, la inestabilidad política genera desconcierto e incertidumbre en el empresariado. “Lo que hace que los indicadores de expectativa empresarial sean tan bajos es el desorden político, la corrupción y la total falta de capacidad de este gobierno para liderar un país hacia el desarrollo”, comenta el catedrático.

LEE TAMBIÉN: Credicorp Capital prevé que deterioro de confianza empresarial afectará recuperación de Perú hasta el 2022

FUTURO INCIERTO

El tono pesimista también se manifiesta cuando se habla de las expectativas que tienen los empresarios respecto al futuro inmediato de la economía nacional. El 55% de los CEO consultados cree que la economía peruana estará peor en los próximos doce meses. Apenas el 7% dijo confiar en que el panorama será mejor al actual.

“El empresario peruano está pensando si vale la pena invertir y arriesgar. Está en un dilema importante”, refiere Mealla de Vistage.

Según explica Adriana Cuéllar, country manager de Libertex Américas Perú, la baja expectativa de un posible crecimiento económico en el corto plazo también se vincula con los cambios de los hábitos de consumo generados por la pandemia.

“Estas modificaciones hicieron que la economía se reconfigure. Aún estamos en un periodo de adaptación a una nueva realidad. Aun así, es clave considerar que, dentro de todo, este escenario debe impulsarnos a adoptar nuevas formas de trabajo e inversión”, sostiene.

En este clima político enrarecido, el empresariado elige actuar con cautela. Un 53% de los ejecutivos encuestados indicó que mantendrá iguales sus inversiones. Un significativo 30% dijo que evalúa disminuir sus niveles de inversión.

Este grupo creció cuatro puntos en comparación con la evaluación del primer trimestre del año. “No se ha removido ningún elemento que permita reducir la incertidumbre económica, social y política del país. El clima empresarial no es positivo y las condiciones para el desarrollo de las inversiones no están dadas”, anota Jorge Guillén, profesor de la Maestría de Finanzas de Esan.

Cuando las consultas se dirigen al accionar propio de las empresas, aún se encuentra cierto tono esperanzador. Pese a las adversidades, el 43% de los encuestados espera que la facturación de su empresa, en los próximos 12 meses, aumente, y el 37% espera que se mantenga igual.

Si bien son registros menores al del trimestre anterior, aún expresa la capacidad resiliente del empresariado peruano. “El empresario tiene fe en sí mismo, en su capacidad de resiliencia. Cuando la respuesta le toca a uno, la respuesta es positiva”, menciona Mealla.

En similar tono, Cuéllar destaca la capacidad de recuperación del sector privado mostrada desde los primeros meses de la pandemia. “Pese a la complejidad, hemos estado en peores momentos y hemos sabido adaptarnos a diversas situaciones y en muchos casos, encontrar oportunidades y gestionar de mejor manera”, señala.

Con la caída de las expectativas, también cae la inversión y la proyección de contratación de personal. [INFOGRAFÍA: RÁUL RODRÍGUEZ].

SOLUCIONES COMPARTIDAS

Los especialistas coinciden en que, para aliviar esta situación de cara al corto plazo, son necesarias soluciones concertadas, donde prime la apertura y el diálogo.

“La confianza del empresariado nacional depende de una concertación política que genere estabilidad en la economía. Mientras no existan cambios por este lado, la percepción seguirá siendo la misma, de incertidumbre”, apunta Cuéllar.

Salgado pone el foco en la reactivación de la inversión pública y la promoción de condiciones que permitan hacer crecer la inversión privada. Asimismo, considera necesario mantener las condiciones sanitarias que sostengan la reactivación económica.

“Los avances en vacunación y la mejora de la prestación de los servicios de salud son fundamentales, sobre todo cuando tenemos una alerta sanitaria nueva”, dice.

Jorge Guillén refiere que algunos discursos y propuestas de tono político no contribuyen a mejorar las condiciones para futuras inversiones.

“La confianza empresarial y la dinámica del consumo dependen en gran medida de las decisiones y de las acciones a corto plazo. Por ejemplo, si Pedro Castillo sigue firme en su proyecto de nueva asamblea va a ser difícil revertir la tendencia de expectativas negativas”, explica.

El informe de Vistage marca una percepción negativa de la salud de la economía peruana respecto a los años previos. Mientras tanto, los CEO, gerentes y dueños de empresas continúan gestionando rutas de recuperación.

Se espera que los valores de la segunda mitad del año, con dos momentos claves para el consumo (Fiestas Patrias y Fin de Año) puedan revertir o aminorar la tendencia.

“Que sea el peor índice en cinco años, desde que medimos, es un llamado de atención muy grande. En un contexto incierto, donde todavía hay crisis sanitaria, política y económica, la clave es trabajar unidos para afrontar esta crisis. En ese sentido, noto muy responsable al empresariado”, concluye Mealla.

A pesar de las circunstancias, el empresariado peruano mantiene esperanzas en mejorar sus índices de cara a lo que queda del año. [INFOGRAFÍA: RAÚL RODRÍGUEZ].

CAUTELA EN CUANTO A CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Respecto al capital humano, los empresarios se manifiestan en términos cautos. Ante las bajas expectativas de crecimiento económico a nivel país, el 58% de los consultados apuesta por mantener iguales las planillas de sus empresas y el 20% contempla la opción de reducir su plana de colaboradores.

Esta postura debe leerse en un contexto donde se necesita generar empleo. El Instituto Peruano de Economía (IPE) identificó una desaceleración en la recuperación de plazas laborales entre marzo y mayo. Según sus estimaciones, faltarían crear 290 mil puestos de trabajo en Lima para alcanzar los niveles prepandemia.

“En este momento pagar un colaborador en planilla no es tan fácil, supone un esfuerzo. Sin embargo, casi el 60% de los empresarios no considera reducir su planilla. Incluso el 22% espera aumentarla. No es menor ese dato para este momento. El empresariado está trabajando bien”, menciona Ignacio Mealla, vocero de Vistage Perú.

Sin embargo, la situación del empleo en el país se puede complicar más si se toma en cuenta el Decreto Supremo 014-2022-TR, que representa uno de los mayores cambios a la legislación de relaciones colectivas en los últimos 30 años, los mismos que contemplan diferentes perjuicios para el dinamismo del mercado laboral peruano, según los especialistas.

Para Adriana Cuellar, country manager de Libertex Américas Perú, mejorar el clima político favorecerá la generación de más puestos de trabajo.

“Se requiere de políticas públicas que impacten en la generación de empleo y que sigan apostando por dinamizar la economía, la innovación, la creación de sus productos o servicios que atiendan las demandas de las nuevas necesidades en contextos complejos”, refiere.