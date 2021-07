Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuánta plata salió del Perú durante el segundo trimestre de este año efecto del fenómeno Castillo? A partir de indicadores macroeconómicos, estadísticas bancarias y del mercado de capitales publicadas por entes oficiales me atrevería a triangular que por lo menos unos 10 mil millones de dólares fugaron de nuestro país desde marzo último hasta fines de junio.

El tamaño aproximado de este gran rompecabezas nos las brinda la Nota Semanal del Banco Central de Reserva y sus estadísticas sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN). Desde su pico de 81 mil millones de dólares a mediados de marzo, al 30 de junio las RIN marcaban 72 mil millones de dólares, es decir se han reducido en unos 9 mil millones. Ojo, la fuga de capitales debería ser mayor al número anterior, dado que la mencionada pérdida de reservas se da a pesar de tener una coyuntura muy favorable de precio de nuestras principales exportaciones mineras. En otras palabras, en “condiciones normales”, estaríamos ganando reservas y el tipo de cambio habría bajado en lugar de subir.

La mencionada reducción en reservas es consecuencia directa del proceso de desinversión en activos financieros locales que sufre el país y la consecuente salida de divisas al exterior. Esto último se puede ir explicando a partir de las estadísticas que publica tanto la Superintendencia de bancos, Seguros y AFP (SBS) como la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En primer término, el nivel de depósitos a plazo y CTS en soles y dólares se redujo de febrero a mayo último en unos 4 mil millones de dólares. En segundo lugar, las estadísticas de la SMV señalan que la tenencia o volumen total de fondos mutuos locales bajó de marzo a junio en unos 3.5 mil millones dólares. Tercero, la SBS también nos brinda el dato a mayo 2021 de los fondos administrados por las AFP, el cual también registra una caída de unos 2 mil millones de dólares en los últimos tres meses, efecto neto de las variaciones de los mercados de capitales, la subida del dólar y los retiros autorizados por el gobierno en el último año (hasta 4 UITS por afiliado).

Por último, habría que sumar en esta suerte de sudoku financiero la reducción de las tenencias directas de peruanos en otros activos financieros tales como: acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), bonos corporativos peruanos y bonos soberanos, fondos de inversión privados de factoring, de deuda, inmobiliarios y similares. Sobre estos últimos activos, mucha de la información no es pública o no existen estadísticas actualizadas.

Sin embargo aquí no terminan las malas noticias. Una cosa es que hayan salido capitales financieros por cerca de 10 mil millones de dólares, y otra, son las inversiones o plata que dejará de venir. En otras palabras, las estadísticas aún no reflejan los capitales vía préstamos o inversión directa que ya no vinieron el 2021, ni vendrá al Perú los próximos años producto de este cisma político.

“Ahora el problema es: ¿cómo le explicamos a nuestros flamantes gobernantes que menos flujo de capitales, es menos inversión en activos reales, menos producción, menos empleo y más pobreza?”



Para darles una perspectiva, según estadísticas de la balanza de pagos del BCR, entre el 2011 y el 2015 entraron al Perú la impresionante cifra de 56 mil millones de dólares en capitales privados (inversión directa más financiamiento de largo plazo). Los siguientes cinco años, es decir desde el 2016 al 2020, fina cortesía del desastroso gobierno de PPK/Vizcarra la cifra se redujo a la quinta parte, solo llegaron al país 11 mil millones de dólares en capitales privados. ¿Cuántos capitales vendrán entre el 2021 y el 2025? Si seguimos así, probablemente el flujo será cercano a cero. Y esto último es el verdadero drama: la inversión directa y los financiamientos de largo plazo que no vendrán efecto directo de la pérdida de confianza en nuestra economía.

Ahora el problema es: ¿cómo le explicamos a nuestros flamantes gobernantes que menos flujo de capitales, es menos inversión en activos reales, menos producción, menos empleo y más pobreza? Qué así cómo vamos habrá más pobres en “un país rico”, qué si no damos claros signos de prudencia en política economía y respeto por la estabilidad jurídica vamos de seguro a terminar peor. Las estadísticas que acabamos de repasar nos dicen claramente que business son business. Esta nueva administración ha quebrado la confianza del sector privado nacional y extranjero en el Perú. Y todos sabemos que esto es algo que tarda mucho y es difícil ganarse, pero que es muy fácil y rápido de perderse.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO