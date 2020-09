Conforme a los criterios de Saber más

Este es un año retador para el sistema previsional en el Perú, sea privado o público. Es un 2020 marcado por la crisis financiera que ha provocado el coronavirus –cuyo impacto aún se siente– y por las leyes o iniciativas que se han ido promulgando para proveer de ‘cash’ a los aportantes. Primero, en el ámbito de las AFP y, ahora, en el de la ONP. ¿Qué más sigue?

Para Renzo Ricci, gerente general de Prima, si continuamos así, vamos a terminar afectando a las cuentas fiscales. “Lo que se necesita es una reforma integral”, apunta, en diálogo con Día1, tras una semana que –para variar– terminó con una crisis política que casi deja al país sin presidente.

-¿Cómo han lidiado con la incertidumbre de estos últimos días? ¿Qué tanto afectó a la rentabilidad de los fondos?

Es lamentable que hayamos pasado por esta crisis política, cuando deberíamos concentrar nuestras energías en la pandemia, que es la crisis más peligrosa. Esperamos que las aguas se calmen entre el Legislativo y el Ejecutivo. En cuanto al impacto a los fondos, si analizamos en un horizonte de un año, los riesgos más van a depender del resultado de las elecciones en Estados Unidos y del hallazgo de la vacuna contra el COVID-19 y cómo se concreta su distribución.

-¿Cuál ha sido la reacción de los inversionistas frente al reciente –y frustrado– intento de vacancia presidencial?

Los inversionistas internacionales están viendo de cerca el actuar de nuestros políticos . Naturalmente, la incertidumbre en el ambiente hace que den marcha atrás.

-Está siendo un año difícil para el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Es un año retador. Sobre todo por el ‘cisne negro’ del coronavirus, que el 23 de marzo provocó la caída más grande en los fondos. Pero luego se han ido recuperando, conforme se han ido calmando los mercados. A la fecha ya hemos logrado rentabilidades positivas en tres de nuestros cuatro fondos.

-¿En qué fondo aún no lo logran?

El fondo 3 todavía está un poquito rezagado, pero con una tendencia positiva. Del fondo 0 al 2, ya están en azul.

-Parece que, por fin, el COVID-19 comienza a ceder en el Perú, pero otros sofocones se alistan, como la devolución de hasta S/4.300 para los aportantes de la ONP, una iniciativa del Congreso que acaba de ser observada por el Ejecutivo, pero cuya historia no termina ahí. ¿Cómo lo ve?

Lo que pasa es que hay que ir un poco más atrás y buscar la reforma integral del sistema previsional. Porque si no se cambia el sistema, afectará a las cuentas fiscales .

Una fórmula de reparto como la de la ONP no funciona, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, y sobre eso hay varios ejemplos. La ONP no es una bolsa, los ahorros de los aportantes no alcanzan para pagar a los pensionistas, es un sistema desfinanciado que requiere transferencias del MEF.

-Sin embargo, varios países tienen sistemas estatales funcionando hoy.

En Europa han provocado tremendas crisis. Y más cerca, en Brasil, el pago de las pensiones representa más del 40% de las cuentas fiscales. Esos ejemplos hay que mirarlos porque el problema de financiamiento se va a profundizar de acá a 10 o 20 años, cuando en el Perú perdamos el bono demográfico y nuestra pirámide poblacional de edades se convierta en un cilindro.

-Una ONP tal vez no sea la fórmula ideal, ¿una AFP estatal sí lo sería?

Sí creemos en las cuentas individuales (AFP) pero administradas por privados. La administración pública ya ha demostrado –por lo menos aquí– que no es eficiente. Lo que se tiene que propiciar es un sistema de cuentas individuales administrado por privados y complementado por el Estado a través de distintas capas. La primera capa: una renta mínima, Pensión 65. La segunda: una fórmula de incentivos para el ahorro previsional, vía un porcentaje del IGV, por ejemplo. La tercera capa: aportes voluntarios promovidos con incentivos tributarios.

Los retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) han mermado su rentabilidad este año. Sin embargo, ya tres de los cuatros fondos muestran cifras positivas, destaca Ricci.

APUESTA POR EL AHORRO VOLUNTARIO

-El ahorro previsional y el aporte voluntario son esquemas en los que ha estado trabajando Prima, ¿qué tal les ha ido?

Acabamos de concretar una alianza con Repsol para llevar adelante nuestro primer convenio comercial de ahorro vía consumo, que estará disponible para los aportantes de Prima con cinco años en el SPP (sean cotizantes o no) desde el 1 de noviembre.

-¿De qué se trata?

Cada vez que uno de nuestros aportantes consuma combustible en Repsol, obtendrá un descuento que se canalizará hacia una cuenta de ahorro voluntario que administrará Prima, y que podrá o no tener un fin previsional, eso ya dependerá del cliente. Es decir, será una cuenta paralela a la de su ahorro obligatorio, que tendrá libre disponibilidad: podrá utilizarla para su AFP o para lo que decida cuando quiera. Sólo será administrada por nosotros y tendrá la misma rentabilidad que su ahorro obligatorio.

-¿Y cuál es esa rentabilidad?

Solo como ejemplo, en los 14 últimos años el Fondo 2 de Prima AFP ha tenido un rendimiento de 8,25%, según la SBS. Al momento de las proyecciones estamos siendo conservadores, pero el SPP ha demostrado que ha tenido mejores rendimientos en el largo plazo que otros instrumentos financieros.

Renzo Ricci, gerente general de Prima AFP. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo)

-¿Y la comisión de Prima?

Entre el 0,1% y el 0,16% mensual, dependiendo del fondo. Comparadas con las de los fondos mutuos, son más bajas.

-¿Qué tanto ahorro podría conseguir el aportante?

Si asumimos que una persona con auto consume alrededor de S/300 en gasolina cada mes, con un descuento del 7% por parte de Repsol, obtendrá S/21 mensuales para su ahorro voluntario en Prima. Si mantiene su consumo constante y se mantiene también una rentabilidad conservadora de 6% anual, en 10 años tendría cerca de S/4 mil y, en 20 años, más de S/10 mil.

-¿Cuántos afiliados lo aprovecharán?

Llegaríamos a 20 mil de nuestros afiliados (de los 1,5 millones que cumplen los requisitos para aprovechar el descuento) en el primer año, recaudando S/5 millones.

ALGUNOS DATOS RELEVANTES :

En 27 años de operación, Prima AFP suma 2,3 millones de afiliados y gestiona un fondo de S/50 mil millones.

Además del ahorro voluntario en alianza con Repsol, están desarrollando un programa de ‘matching contribution’ con la ONG Innovation For Poverty Action y la U. del Pacífico.

