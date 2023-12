– El grupo tenía hace algunos años el plan de construir un ‘mall’ en Punta Hermosa y también viviendas, ¿cómo va?

Nosotros como grupo pusimos el foco en el sur con nuestro negocio de almacenes y nos dimos cuenta de todo el desarrollo que había allá. Ahí vimos el negocio de vivienda, que con el gran déficit que hay en el Perú, nos pareció una buena oportunidad. Además, durante la pandemia se aceleró, mucha gente tuvo la visión de ir hacia el sur chico como vivienda permanente. El proyecto nació en el 2012 y a partir de esas fecha nos abocamos a regular la tierra, nos demoramos casi siete años en obtener la zonificación y el día de hoy está listo para todos los usos que pueda darse. Son unas 154 hectáreas para las viviendas del proyecto Puntamar y 7,9 hectáreas para lo que será el Boulevard Punta Hermosa.

- ¿En qué etapa de avance están ambos proyectos?, ¿iniciaron obras?

Ya hemos logrado cerrar algunos contratos. El primero, muy importante, con Tottus, que será la tienda ancla y será el local más grande de la cadena con 3.800 m2, tendrá desde comestibles hasta ropa y electrodomésticos. Además, en la primera etapa, se tendrán casi 3.600 m2 más de tiendas menores, restaurantes, boutiques, entre otras. Ya confirmaron varios operadores, que ya están firmando con nosotros. Las obras ya iniciaron con el movimiento de tierras y este mes se levantarán los cimientos. La extensión final será de 25 mil a 30 mil m2, va a ser como un power center grande que, en mi visión, va a ser el ‘mall’ metropolitano del sur, considerando que hoy no hay nada de oferta. Es así que permitirá también atender a los otros balnearios de Santa María, Punta Negra, San Bartolo, incluso Chilca y Lurín.

Rafael Villanueva, gerente general de Algeciras. (Foto: Joel Alonzo/gec) / JOEL ALONZO

. ¿Cuándo abrirá sus puertas?

El ‘mall’ va a abrir en diciembre del 2024 y va a atender los doce meses del año, ya que Punta Hermosa el día de hoy no tiene equipamiento, ni tampoco lo tiene el resto de balnearios que están cerca.

- ¿Cuál es la inversión proyectada para el Boulevard Punta Hermosa?

La inversión total, cuando acabe, será de unos US$23 millones a US$25 millones hacia la etapa final. Hoy partimos con casi US$8 millones en esta parte inicial.

- ¿Y por el lado del proyecto de viviendas?

Hoy ya se encuentra en construcción por Menorca desde febrero y ya empezaron a vender. En casi 35 hectáreas de esta primera etapa van a ser 750 casas y lotes de 200 m2 a 250 m2, que es lo que se está ofertando como primera vivienda. El condominio tendrá áreas deportivas, esparcimiento y piscinas. Es un proyecto al que le tenemos mucha fe porque estamos sembrando una nueva ciudad, creemos que el sur es el área de expansión natural de Lima, ordenada por la propia Panamericana Sur. La gente busca más áreas libres y en términos de valor puede tener la posibilidad de tener una casa en lugar de un departamento pequeño en la ciudad. La inversión de esta primera etapa es de US$27 millones.

–¿Cómo avanza este proyecto?

Todo lo que son áreas comunes, vías, áreas libres, ya están en plena ejecución, dentro de la organización Puntamar, van a ser una serie de condominios y espacios de vivienda, que estamos macro loteando. Y allí Menorca ha hecho el primer desarrollo que se llama Villas Puntamar.

- ¿Las siguientes etapas también podrían demorar?

Entre el 2024 y el 2025 vendría la siguiente etapa.

- ¿El ‘mall’ se ubicará al lado o al frente de Puntamar?, ¿por dónde serán los accesos?

El ‘mall’ se ubica exactamente al frente del proyecto, hacia el mar y va a estar entre las dos carreteras, la Panamericana Sur y la Panamericana antigua. Va a ser un gran reflector de toda esa área y se va a dinamizar el mercado. Estamos trabajando tambièn la oferta escolar, estamos hablando con tres colegios privados que están interesados y en carrera por estar en los 13 mil m2 para hacer sus campus. Y también estamos viendo un par de proyectos de salud, la idea es que sea una ciudad que tenga todos los servicios.

- ¿La oferta de salud y escolar estará dentro de Puntamar?

Así es, ambos proyectos estarán dentro de Puntamar.

- ¿Cuándo cerrarán con el nuevo colegio?

Esperamos tener firmado a uno de los colegios el próximo año de todas maneras y también tener firmado al operador de salud en el 2024.

- Por el lado del ‘mall’, además de Tottus como tienda ancla, ¿qué otras marcas se estarán incorporando y cuántas tiendas tendrá?

Para los 3.600 m2 de esta primera etapa, van a ser unos 3.500 m2 de área arrendable y ahí hay que ver exactamente el número de tiendas porque algunas marcas pueden pedir una mayor extensión como las operadoras de telefonía o los grandes operadores de comida rápida, ópticas, con los que estamos negociando.

Así será el ingreso de los condominios de Puntamar, el proyecto de viviendas 'upscale' del grupo Algeciras en el balneario.

- El ‘mall’ apunta a abrir en diciembre 2024, ¿cuánto iniciará la siguiente etapa?, ¿van a esperar a que se consolide la primera?

Nuestra sensación es que va a funcionar bien. Creemos que vamos a inaugurar en diciembre del 2024, con lo cual tenemos todo el verano 2025 para ver el comportamiento del mercado y lo que queremos es que ese año planifiquemos la siguiente etapa y veamos contratos, probablemente con un ancla más y otras tiendas menores.

- ¿La oferta va a tener un foco particular en moda o playa?

Va a ser un ‘lifestyle’, adecuado para la zona, abierto, caminable y tendrá todo tipo de oferta, aprovechando que es un ‘mall’ diario y con playas, habrá una oferta importante vinculada al surf, la aventura, a las motos, bicicletas, maratones, deportes al aire libre. Además de restaurantes y demás servicios, que sea un lugar que tenga todo el equipamiento comercial que necesita el balneario y el sur chico.

- ¿Qué los animó para que sea un centro comercial que abra todo el año?

Hemos hecho focus group en los distritos del sur chico y para ello nos han pedido oferta de salud, que estamos viendo si lo instalamos en el Boulevard o en Puntamar. También nos han pedido notaría, un MAC. La población de Punta Hermosa , San Bartolo, Santa María y Punta Negra es una población que ha venido creciendo, el día de hoy ya suman 25.000 habitantes y va a aumentar. En temporada de invierno baja un poco, pero con lo que estamos haciendo en esta zona con Puntamar, la mira es que, obviamente, esto vaya aumentando. Pero no solo tenemos Puntamar, que ya inició, en el sur de Punta Hermosa, tenemos otro proyecto en el norte del distrito.

- ¿En qué consiste este otro proyecto?

Este proyecto se llama Punta Pacífico, que vamos a lanzar recién. Se ubica al otro lado del Puente quebrada seco. Se trata de un proyecto de vivienda social donde iremos con dos operadores, con los que estamos a punto de firmar. El primero es un proyecto de 22,4 has., para 1.300 casas terminadas, de dos pisos, con un operador importante. Para ello se invertirán US$16 millones. En Lima esta oferta de vivienda social no existe, acá va a dinamizar el mercado. Y, el otro operador se encargará de una extensión de 7 has. para hacer departamentos del Fondo Mi Vivienda y una primera torre de Techo Propio, con una inversión de US$13 millones para 2150 unidades. Esto partirá el próximo año. Y también veremos una oferta de colegios acá, que atienda al mercado al que nos dirigimos. Si sumamos los cuatro proyectos (‘mall’, Puntamar, y los dos formatos de Punta Pacífico) son US$75 millones de inversión en los próximos 5 años que se van a ejecutar.

- Punta Pacífico les permite atender también a otros segmento del mercado que quiera vivir en Punta Hermosa.

Sí, porque Punta Hermosa como tal , desde Chilca hasta Lurín, no tiene mucha oferta de vivienda en toda esa zona y Lurín, por ejemplo, está lleno de plantas industriales. Nosotros mismos tenemos almacenes, muchísima gente que viene a trabajar y no tiene dónde vivir.

Al sur se encuentra el balneario más concurrido por los limeños, Punta Hermosa. A solo dos horas de la ciudad podrás darte un chapuzón en la playa, degustar exquisitos platos marinos y despedir el año en las mejores discotecas. (Foto: Shutterstock)

- ¿Haber elegido también casas responde a la demanda de la zona?

Lo que evaluamos nosotros es que las casas construidas en provincia, en el norte, se venden inmediatamente, la gente quiere casa, en Lima no se tiene esa oferta en vivienda social, hemos venido a iniciar este mercado aquí. Y también vamos a hacer departamentos, que no compiten, así que van a partir en paralelo. No se van a canibalizar, sobre todo por el rango de precios, entre otras cosas.

- ¿Cuándo firmarán el contrato con el operador con el que van a trabajar punta Pacífico?

Yo creo que antes de fin de año.

“Boulevard Punta Hermosa va a ser como un ‘power center’ grande. La tienda ancla será Tottus”.

- ¿Con estos proyectos de vivienda social apuntan a atraer a más personas , de diferentes segmentos, para que tengan su primera vivienda en el balneario?

Nuestra primera intención es contribuir a ordenar la zona. Hay muchísimas invasiones en el sur chico, estos terrenos han tenido siempre riesgo de tomas. Hoy esa franja la tenemos nosotros, dando seguridad y tranquilidad de que estas zonas están reguladas y serán desarrolladas de manera eficiente con un master plan adecuado. Con ello protegemos a este ecosistema para que no hayan invasiones. Y lo que sigue es ver qué mercado atenderemos, ya tenemos el programa de Puntamar, un mercado más ‘upscale’. Y aquí sabemos que hay un déficit enorme de vivienda, más de 500 mil viviendas anuales acá. Así que creemos que esta oferta es un buen producto, tanto los departamentos como las casas terminadas. Va a permitir que mucha gente en la zona quiera vivir allí y también que mucha gente de Lima se traslade ordenadamente a la zona. Vamos a contribuir con el orden, el desarrollo y reducir el déficit de vivienda.

- ¿En Punta Pacífico también habrá propuestas comerciales y de salud?

Sí, salud, comercio y colegios.

- Comentabas algunos desafíos de Punta Hermosa, uno de ellos es el paso de los huaicos por una zona del balneario. De hecho, a inicios de año hubo desbordes. ¿Cómo están manejando este riesgo y más aún con la proyección de que más personas y comercios llegarán allí?

Nuestra presencia en la zona desde el 2011 nos ha hecho conocer mucho lo que sucede con los huaicos y trabajamos de la mano Defensa Civil del Cuerpo de Bomberos y la municipalidad con trabajos de encauzamiento del huaico. Vale decir que ninguno de nuestros proyectos está afectado por los huaicos, no hay ningún desborde que llegue ni a Puntamar, ni al ‘mall’, ni a Punta Pacífico o a los almacenes.

Pero obviamente hay un tema de responsabilidad por la comunidad, estamos comprometidos con toda la zona porque cuando colapsa el puente obviamente la entrada y salida de Punta Hermosa se complica y se tiene que usar una ruta alterna.

Maqueta de lo que será Punta Pacífico.

- En esa línea, ¿trabajarán de manera articulada con las autoridades ante el FEN que viene?

Sí, en el directorio nosotros creemos que va a venir un huaico de todas maneras, probablemente más hacia abril según nuestros cálculos. A finales de marzo o abril, estamos preparados ahora y ya estamos viendo con Defensa Civil los bombeos y acciones de mitigación con la municipalidad.

- Cuando el huaico impacta en el puente, ¿se complican los accesos al balneario?

Básicamente te alargan tu ruta de ingreso y salida, la gente de Punta Hermosa no se queda aislada, eso no pasa. Se usa una ruta alterna que demora cuatro kms. más de vuelta. El huaico no tiene ninguna incidencia ni pasa por ninguno de nuestros proyectos por su ubicación. En el último que hubo, Menorca ya venía trabajando, vendiendo y no hubo ningún impacto.

- Hablando del proyecto del Boulevard, este apunta a ser el primer y más importante ‘mall’ de sur de Lima, pero también está el de Asia, ¿qué hará que este sea el más importante?, ¿en qué términos?

La ubicación es privilegiada. Tiene acceso por dos carreteras importantes, la Panamericana antigua y la nueva. Además, estamos en una parte céntrica, donde no existe ninguna oferta similar en el sur chico, con un surtido completo, donde tendremos a Tottus con su tienda más grande. Esa ha sido la visión que te da un operación número 1 del mercado. El radio de acción principal viene desde Lurín hasta Chilca. Y va a ser un polo de atracción porque está dentro de ese casco de los balnearios y vas a jalar la oferta de Lurín que entre irse hasta Asia, va a preferir venir camino a Lima.

Áreas comunes en lo que será Punta Pacífico, proyecto de vivienda social que lanzará el grupo en el 2024.

- ¿Es hoy el momento más adecuado para apostar por el sur chico y con un proyecto comercial abierto todo el año?, ¿la pandemia retrasó o aceleró el desarrollo de este ‘mall’?

El sur de Lima es la zona de expansión regular y la llamada a hacerlo de manera ordenada, así que la apuesta estaba en línea con lo que vienen diciendo los expertos del mercado y el sentido común. Vemos factores de oportunidad de inversión, de creer en la zona , que han sido validados el día de hoy por estos dos operadores principales y dos más que están a punto de ingresar a nuestros proyectos. Y eso va a continuar con las tiendas menores. La pandemia como tal yo creo que fue favorable para ello porque mostró que la gente quería salir un poco del casco urbano hacia áreas más libres, a tener más espacio y el trabajo híbrido. Eso fue un acelerador para que la gente se fuera a vivir al sur. Muchos se han quedado y demandan más servicios.

- Se espera abrir el ‘mall’ en diciembre del 2024, ¿cómo se espera que evolucione el consumo hasta esa fecha en el sur chico?

Para esa fecha, creemos que los hábitos de digamos de consumo en el sur se van a potenciar en el verano, también que se empezará a normalizar un poco el tema de las tasas de interés y la inflación. El 2025 va a ser nuestro año real porque el 2024 recién abriremos a fin de año. Al ser una oferta única en la zona, vamos a tener una buena acogida de todas maneras.

En el 2024, el grupo espera firmar los acuerdos para tener la oferta educativa y de salud en Puntamar.

-¿Y lo mismo por el lado de las viviendas?

Desde el lado de las viviendas, tenemos muy buen producto y precios competitivos. Punta Hermosa es un balneario, pero le falta el desarrollo de ser un distrito de primera vivienda y a eso estamos yendo. Lo comparto mucho con el desarrollo que tuvieron La Molina o Miraflores hace muchos años.

- En estos 30 años del grupo Algeciras, ¿cómo ha visto la evolución comercial en el país? ¿Cuánto representa hoy Perú para su operación?

El grupo partió el año 1975 fundado en pequeño almacén en Valparaíso y de ahí creció en regiones antes de ir a Santiago y en un momento determinado con el proceso de pacificación en el Perú, en el año 93 llegó con Santa Isabel aquí para generar una dinámica de competencia en supermercados. Perú significa hoy el 30% del portafolio, que es un motor y donde tenemos una visión de largo plazo y de seguir invirtiendo. Como grupo estamos en el agro, almacenes, vivienda, ‘retail’, hotelería, entre otros. El grupo está muy diversificado y Perú es un mercado relevante.

- Dentro de su modelo de negocio, ¿mantienen sus activos en el tiempo o los venden tras rentabilizarlos?

En general el precio del grupo se ha mantenido. Si bien es cierto lo que hacemos es reciclar capital para continuar nuestra inversión, si hay una oportunidad y hay un buen timing para vender, lo evaluamos. Pero tenemos un foco de inversión prácticamente ya mapeado, entonces hay mucha reinversión en lo que hacemos.

- ¿Cuál es la proyección al cierre del año?

Vamos a crecer alrededor de un 15% este año.

- Con los nuevos proyectos, ¿estiman mantener ese ritmo de crecimiento en los próximos años?

Queremos ser cautos, pero apostamos a dos dígitos de todas maneras.