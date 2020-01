La participación destacada de cada vez más mujeres en el mundo de la economía y el sector empresarial ha convertido a muchas de ellas en grandes referentes dentro de sus respectivos sectores. Y más allá.

Aunque queda todavía un largo camino por recorrer, vemos que aumenta el número de las instituciones clave lideradas hoy por mujeres: el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre otras.

De acuerdo a una reciente encuesta sobre las mujeres más influyentes del Perú 2020, realizada por la consultora Global Research Marketing (GRM) junto a Phutura Ejecutivo, María Antonieta Alva (ministra de Economía), Verónica Zavala (BID), Claudia Cooper (BVL) y María Isabel León (Confiep) lideran hoy el ránking de las mujeres más reconocidas en economía, según los ejecutivos consultados.

“El resultado del informe, definitivamente, va en relación con la imagen y reputación que cada una proyecta, sumado a una serie de aspectos positivos que reúnen como las credenciales académicas, experiencia, trayectoria , actividad pública, así como por sus iniciativas a favor de la diversidad e igualdad de género”, comenta Giuliana Reyna, gerenta general de la consultora.

En esa línea, Maria Antonieta Alva ha tenido, junto con la investidura del cargo de ministra (la tercera mujer en esta cartera), una aproximación fresca y directa a un sector usualmente complejo y árido, sostiene Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad Coaching Estratégico. “Sus últimas intervenciones han sido disruptivas y firmes”.

En cuanto a Verónica Zavala, agrega la especialista, ella ha mantenido una interacción constante en el sector económico durante los últimos años, ganándose un espacio destacado.

EMPRESARIAS EMPODERADAS

A nivel del sector empresarial, las mujeres que han sido elegidas como las más representativas son Madeleine Osterling, María Isabel León, la diseñadora Meche Correa, Adriana Giudice (Austral), la emprendedora Mariana Costa (Laboratoria), entre otras personalidades.

En palabras de Ximena Vega, existen algunos rasgos comunes entre las ejecutivas mencionadas como la capacidad de liderazgo, habilidad para comunicar, su carácter contestatario, guerrero y sus posiciones claras .

La presencia de María Isabel León es interesante, destaca Reyna. “El cuestionamiento que hizo, en el último CADE, a los empresarios que realizaron aportes a las campañas políticas y de invitarlos a dar un paso al costado, así como defender sus principios de mandato reforzaron positivamente su imagen”, analiza.

Un poco más abajo [ver infografía], Elena Conterno, antes directora de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y ahora presidenta de IPAE, también aparece en la lista de mujeres destacadas vinculadas al mundo empresarial. Vega remarca que Elena tiene un perfil técnico y altamente profesional. “Pese a ello, suele también tener un perfil bajo”, acota.

EN OTROS SECTORES

En el sector de industria, las mujeres que los encuestados han resaltado son Inés Temple (presidenta de LHH -DBM Perú), Janine Belmont (CEO de Unique-Yanbal), Mariela García (CEO de Ferreycorp), entre otras empresarias que comandan grandes corporaciones.

Flor Pablo, ministra de Educación, y Luciana de la Fuente, presidenta ejecutiva de USIL, son otros de los nombres que asoman cuando se habla del sector educación. Así como Cayetana Aljovín, quien lidera con más del 60% el ránking de las líderes gremiales.

En un entorno colapsado como el nuestro, menciona Vega, la honestidad y capacidad de gestión son valores claves imprescindibles. De acuerdo a la visión de la especialista, estas mujeres demuestran –en su mayoría– una visión global, siguiendo y respetando tendencias internacionales de alto valor para sociedad.

Todas ellas, a su vez, han conquistado espacios a tal punto que se han convertido en voces expertas y respetadas en sus sectores.

El camino, por desgracia, no suele ser simple para llegar a obtener el reconocimiento. Lo dijo hasta la ministra de Economía a los días de asumir el cargo, al ser consultada por los cuestionamientos en torno a su designación.

“Es imposible no pensar que acá hay algo de machismo [...]. Creo que si hubiese sido un hombre, no necesariamente se habría puesto en tela de juicio [el nombramiento]. La primera reacción creo que no ha evaluado mi trabajo y experiencia”, afirmó hace apenas tres meses.