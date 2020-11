Conforme a los criterios de Saber más

El centro comercial El Polo, ubicado desde hace 25 años en el distrito de Surco, no es como cualquier otro ‘mall’ que conocemos. No tiene una gerencia general sino una junta de propietarios. No cuenta con tiendas anclas ni varios pisos hacia el cielo o techos entre sus pasillos. Como cuenta Alfredo Balbuena, presidente de la junta directiva del centro comercial El Polo, fueron concebidos como un ‘mall street’ y esa, asegura, es su principal ventaja en esta coyuntura de pandemia. Para el empresario, ser un espacio al aire libre les ha ayudado a que los clientes se sientan más seguros de realizar sus compras allá y a crear el sistema de ‘pick up’ (recojo de las compras desde los propios vehículos de los clientes) para reducir posibilidad de contagio del COVID-19.

Asimismo, en diálogo con Día1 cuenta cómo pese a ser un ‘mall’ con una estructura atípica ha logrado adaptarse rápido a la venta online para tratar de rescatar ventas en los meses que restan, tras afrontar meses duros de cero ventas por la cuarentena. La campaña navideña la ven con optimismo, pero saben que no será igual al año pasado. Mucho menos con algunas tiendas que aún permanecen cerradas como efecto de la pandemia.

- ¿Cómo han sido estos meses de pandemia para un centro comercial como El Polo?

El Polo es un centro comercial atípico porque reúne a más de 100 propietarios, no es como los otros ‘malls’ que lo dirige una sola cabeza, acá nosotros representamos a un conjunto de propietarios que nos han tenido dando la confianza para dirigirlos desde hace más de 20 años. Si lo vemos en retrospectiva, somos el único centro comercial privado que sobrevivió de manera positiva con esta estructura, a los otros nos les fue tan bien. Pero cuando llegó marzo, nosotros nos quedamos paralizados por tres meses, y tuvimos que pensar en estrategias adecuadas a esta coyuntura. Más aún cuando empezamos a abrir los negocios, y vimos la oportunidad que significaba ser un ‘mall’ abierto (un ‘mall street’, con calles privadas donde el pase vehicular es libre) para ofrecer seguridad a los clientes, proveedores y locatarios. Esto nos ha sido muy favorable, en comparación con otros ‘malls’.

- ¿De qué manera han capitalizado esta ventaja que menciona?

Nosotros como actuamos como una calle privada, nos ha permitido diferenciarnos y ayudar a los propios clientes a ir tranquilos a realizar sus compras e incluso recibirlas sin necesidad de bajar del carro, a través de nuestra opción de ‘pick up’ de compras que han contactado a través de nuestra tienda virtual o de cada uno de los comercios. Una forma de controlar el aforo. Recordemos que El Polo tiene en total, entre El Polo1 y El Polo 2, que en realidad es uno solo, hay 103 tiendas.

- ¿Cómo han desarrollado esta modalidad de ‘pick up’ o recojo desde el auto? ¿Cuánto ha ayudado a recuperar lo perdido?

Para promover este sistema de venta, tenemos 6 zonas de ‘pick up’ y también puntos de encuentro para que el comprador pueda estacionar, elegir su producto en línea y coordinar con el vendedor de recojo. Eso nos esta funcionando bien. Además, para seguir generando flujo, algo que veníamos haciendo es la feria de productores los días domingo. Un total de 35 productores de harinas, frutos sector, entre otros productos que generaba una afluencia interesante. Empezamos en julio que se levantó la cuarentena para los centros comerciales. Ambas estrategias nos han permitido un crecimiento de entre 45% a 50%, frente a los meses más duros de la pandemia.

- ¿A qué porcentaje han llegado de sus ventas habituales?

Estamos llegando casi al 50% de las ventas normales, estas han ido creciendo exponencialmente también con el delivery. Si vemos solo las ventas online, el centro comercial ha crecido entre 400% y 500%. Tanto recojo en tienda (con el sistema ‘pick up’) y el delivery funcionan bien, tanto que hemos tenido que habilitar más espacios para que las motos estacionen.

Alfredo Balbuena, presidente de la junta directiva del centro comercial El Polo, cuenta que las ventas por el canal online crecieron entre 400% y 500% durante los meses de pandemia. Ha sido un impulso importante para las tiendas en estos meses complejos. (Foto: Lucero del Castillo/ Archivo GEC)

- Tuvieron que crear un canal online por la pandemia?

Ya teníamos ya un canal online que cumplía de manera normal y que ofrecíamos de manera gratuita, pero ahora, con la pandemia, hemos dedicado más trabajo a estructurarlo, ya que vemos que el movimiento de la página web y de las redes sociales es bastante grande. Si bien hay mucha gente que ha tenido complicado trabajar en este contexto, tienes también el escenario de que hay personas que trabajan como nunca y se están desarrollando mucho. Las crisis también son oportunidades.

- ¿Ven que más adelante las ventas online representen una buena parte de sus ventas?

Las tiendas no van a pasar de moda, lo que vemos es que los clientes piden lo que quieren de las tiendas, antes era solo ir a comprar a ellas.

- En esta fase de reactivación, ¿cuántos locales de las 103 tiendas del centro comercial han reabierto y cuántas aún permanecen cerradas?

El centro comercial El Polo tiene 103 tiendas, nosotros empezamos con más o menos el 70% de los locales abiertos en julio, luego hasta el 84%. Ahora tenemos entre un 12% y 13% de tiendas cerradas.

- Esas tiendas están cerradas hasta que mejores la situación o ya no abrirán?

De las tiendas cerradas, ya se han alquilado unas 4 tiendas. Nosotros estamos apostando a que lleguemos a un 90% de tiendas abiertas a fin de año.

- ¿Cómo es la relación del propietario con el locatario en este momento?

Hay dos frentes: el interno que es la relación entre cada propietario y locatario, en la que nosotros hacemos recomendaciones. Como todos sabemos, todos están afectados. Por lo que vemos, básicamente muchos de los propietarios han quedado en que les abonen un 50% del alquiler hasta fin de año o noviembre y en diciembre negocian de nuevo, de acuerdo a cómo evoluciona la situación. Nadie quiere perder a un buen inquilino. En el segundo frente está el tema de los pagos de mantenimiento. Por nuestra parte, alentamos a negociar y transar en lugar de pelearse. Este es un año duro, pero soy siempre optimista.

- ¿Para cuándo cree que habrá una recuperación de las ventas y todos los locales cerrados puedan reabrir?

Yo tengo la esperanza de que dependerá de cuando llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna , como peruano que vivió terrorismo, al gobierno de Alan García y varias crisis, te firmo a que el día que digan la fecha en la que llegará la vacuna, ese día la situación cambia y esos locales se alquilan. Habrá expectativa. Por ahora, muchos quieren esperar.

Un 12% de tiendas del centro comercial no han reabierto aún, de ellas cuatro han vuelto a ser alquiladas, las otras todavía están a la espera.

- En el centro comercial también tienen oficinas, ¿Cuánto ha impactado la ausencia del movimiento que se generaba en ellas?

Sin duda nos ha afectado, es un tema duro y es un año en el que no hemos crecido. El público de un ‘mall’ es clase media y que la economía se vea tan afectada nos impacta. En nuestro caso, nuestro público es más local, de los distritos aledaños como La Molina, Surco, Chacarilla, Miraflores. Además, que fue complicado cuando hubo inmovilización los domingos, pero dentro de todo no estamos tan afectados.

- ¿Cómo se preparan para hacer frente a la campaña navideña?

Cada año crecemos 100% en campaña navideña. Este año, creo que podríamos llegar a un 50% más de nuestra nueva venta (la de ahora, que es 50% menos de lo que era antes de la pandemia). Sabemos que el cliente está golpeado y que la competencia será muy dura. Vamos a competir mucho más que antes (en campaña navideña). No obstante, nosotros en El Polo, tenemos la ventaja de ser un 'mall’ abierto donde el cliente se puede sentir seguro. Por eso soy optimista y creo que va a ser mejor [de lo que penamos], pero no como los años anteriores.

- ¿Para el 2021 se podrá retomar la venta usual?

Sí, te diría el que entre mediados del 2021 y a finales del próximo año regresarán a su normalidad. Creo que veremos un repunte en los meses de febrero, marzo, abril.

- ¿Se puede estimar cuánto será la pérdida de este año?

Frente al año pasado, la caída es 50%. Pero hemos tenido a algunas tiendas de ropa que se adaptaron y han elaborado ropa COVID-19, todos han hecho su mayor esfuerzo, por eso-dentro de todo- no ha sido tan malo como pensábamos. Además, el canal online ha ayudado, y aunque es un canal bien competitivo en precio, creemos que marcamos la diferencia, por confianza, precio, seguridad y delivery.

- Tenían una inversión en camino al lado del centro comercial, ¿en qué ha quedado?

Sí, nosotros veníamos acompañando la construcción de un mini ‘mall’, que iba a tener siete salas de cine y restaurantes gourmet como El Hornero, casi al costado del centro comercial. La situación nos obligó a repensarlo y decidimos -junto con el grupo inversor- convertirlo en un gran boulevard de 135 m2 de calzada, que nos ayudará a complementar nuestra oferta con esparcimiento y servicios. Nosotros ya tenemos 100 boutiques que hacen especial al centro comercial, no tenemos tiendas anclas como otros ‘malls' , pero no las necesitamos.

- Muchas veces se ha comentado la posible venta del centro comercial El Polo, ¿han existido propuestas? ¿en este escenario han tenido acercamientos?

No, nunca fue así, no se puede. Hay muchas tiendas que son de personas que tienen como 25 años con su local y viven de esas rentas. Así que no hay nada de cierto [sobre esos rumores], ya que no es viable porque al haber muchos propietarios nunca se podrá vender todo. Ni nos interesa.

