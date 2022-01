Conforme a los criterios de Saber más

La banca peruana se alista para recuperar, en el 2022, parte del negocio de tarjetas de crédito que perdió durante la pandemia, un monto de alrededor de S/11.741 millones a setiembre del año pasado que, según los analistas, ha sorprendido a las entidades financieras porque si bien es el producto crediticio más rentable, es el más sensible a una crisis como la sanitaria.

“La pérdida de los portafolios de tarjetas de crédito de las entidades financieras ha dejado al descubierto la fortaleza de sus unidades de riesgos. Se puede observar, por ejemplo, que el Banco de Crédito (BCP), ha ganado el liderazgo del negocio de tarjetas [superó a Interbank], debido a que el portafolio que ha perdido es menor que otros bancos incluso de menor tamaño”, sostiene una fuente de la banca que prefirió el anonimato.

Las iniciativas de crecimiento apuntan a una variación en el portafolio de créditos, consumo con tarjetas, así como en el número de clientes en doble dígito tanto en bancos grandes como en especializados.

Por ejemplo, en el BCP, Andrea Mendoza, gerente del área de Medios de Pago de la entidad, precisa a Día1 que el año pasado, el portafolio de tarjetas de crédito del banco creció en 15% interanual y el consumo con sus tarjetas en 40%. Ella espera repetir el ‘plato’ este año, gracias a los planes que tienen en agenda.

“Este año continuaremos trabajando para mejorar la experiencia digital de los clientes de inicio a fin [...]. Esto ayudará a que cada vez más podamos estar disponibles en el momento en que nos necesiten”, menciona.

Otro jugador que busca mayor relevancia en el negocio es el BBVA.

“Seguimos fieles a nuestro objetivo de ser el banco número uno en retail”, afirma Tedy Vásquez, líder de la Disciplina Tarjetas del banco. La entidad lanzó dos nuevas tarjetas de crédito. Además, hizo que el código CVV de todas sus tarjetas sea dinámico para brindar mayor seguridad. Así, junto a otras iniciativas aumentaron su portafolio de clientes en 28% interanual el año pasado.

Además, fue el único banco que aumentó su portafolio de consumo (en más de S/1.000 millones), mientras que la del resto de sus competidores disminuyó.

“Evidentemente [el crecimiento del BBVA en consumo] no es casualidad, sino es una estrategia en un sector en que no tenía protagonismo. No sé si le saldrá bien o le saldrá mal, pero seguramente la tienen bien pensada”, indica Ignacio Quintanilla, director general de Eskeel, firma española de perfeccionamiento y capacitación.

“Esperamos este año seguir creciendo nuestro portafolio de clientes en los mismos niveles del 2021, además de duplicar la facturación de nuestras tarjetas”, agregó Vásquez de BBVA.

También en el Banco Falabella, especializado en el negocio de tarjetas de crédito, esperan incrementar el uso de sus medios de pago y la preferencia de sus clientes en este año.

Giancarlo Baronio, gerente de Negocios Tarjeta del Banco Falabella, señala que observa niveles de uso de sus tarjetas superiores a los que tenían previo a la pandemia.

“Para seguir creciendo en el uso de nuestros medios de pago y en la preferencia de los clientes, en este año, seguiremos profundizando en la estrategia de entregar la mejor propuesta de valor y experiencia, basadas en nuestros valores de simplicidad, transparencia y disfrute”, dice.

Las barreras

Sin embargo, crecer de manera agresiva tampoco sería tan fácil para las entidades, debido a aspectos como la regulación, nuevas tendencias y por la coyuntura económica con la que tienen que lidiar, según los expertos.

Para explicar estas barreras, Quintanilla divide a los clientes de tarjetas de crédito por niveles de ingreso: bajo, medio y alto. Así, indica que el segmento bajo ha sido excluido financieramente, debido a los topes a las tasas de interés de los créditos. Argumenta que el riesgo de incumplimiento de pago ha aumentado, pero las entidades no tienen espacio para subir las tasas de interés para compensar ese riesgo.

Agrega que otros de los motivos que ha excluido el segmento de ingresos bajos es una regulación de la SBS, que exige aprobar los créditos con información de ingresos reales de las personas y no estimados por ‘scoring crediticios’, con lo que se saca del mercado a los emprendedores que no tienen documentación para sustentar sus ingresos y que, sobre todo, son atendidos por los bancos especializados.

En el segmento medio, Quintanilla y una fuente de la banca señalan que se les está atendiendo con mayores tasas de interés, debido al aumento del riesgo crediticio. El especialista agrega que, por dicha situación, tampoco los bancos están interesados en aumentar las líneas.

Sin embargo, el segmento que sí sería competitivo, según los especialistas, es el de ingresos altos. Y, en general, según Quintanilla, la competencia se definiría por la oferta de una mejor experiencia en seguridad de los clientes, así como el mejor aprovechamiento de la data por parte de las entidades.

Apple Pay

Apple Pay indicó recientemente en su web que estará próximamente en el Perú. Esta es una billetera que permite subir las tarjetas de los bancos autorizados a su plataforma para que se puedan hacer pagos sin contacto de manera segura desde los iPhone. Según Javier Álvarez, Trends Senior Director de Ipsos, esta billetera estaría dirigida sobre todo para conquistar a los segmentos A y B de la población, que justamente serán los más competitivos.

Hay que indicar que de 30 millones de celulares operativos, en los últimos 5 años, el 2,8% serían iPhone, estima Fernando Grados, especialista y director de Dominio Consultores. Por su parte, Álvarez, de Ipsos estima que la penetración sería del 4% en el 2020.

Por redes sociales se encuentra publicidad de Interbank que informa que sus tarjetas se subirán a Apple Pay y según la fuente de la banca, Scotiabank, BCP y el BBVA harían lo propio. La billetera llegaría (estaría disponible) en febrero.

Mendoza, del BCP y Vásquez, del BBVA evitaron pronunciarse sobre si suscréditosse subirán a esa plataforma. Por su parte Apple Pay declinó a declarar para este informe.

Apple Pay es una billetera de la categoría ‘third parties wallet’, es decir, no pertenece a una entidad financiera en particular. El usuario carga sus tarjetas en su iPhone y mediante la incorporación de un token y la tecnología ‘near field communication’ (NFC) se le permite hacer pagos sin contacto de manera muy segura.

Otros factores con los que tendrían que lidiar las entidades tarjeteras son las nuevas tendencias. Gianfranco Polastri, country manager Perú & Bolivia at MasterCard, y Álvarez, de Ipsos, coinciden en que la incertidumbre generada por la pandemia ha llevado a que las personas sean más cautas para adquirir obligaciones financieras.

A ello se suma, según Felipe Venturo, gerente general de izipay, el hecho de que, debido a la pandemia se ha consolidado el uso de medios de pagos alternativos como las billeteras de los bancos (Yape y Plin).

Finalmente, y no menos importante es la subida de tasas del Banco Central y la tercera ola que, según los expertos, puede enfriar el consumo en el verano.

Dado los factores que las entidades deben enfrentar, queda en ellas la responsabilidad de crecer en forma saludable para no deteriorar más el portafolio.

Innovaciones que llegarán al Perú

En la actualidad hay diversas innovaciones y tendencias globales de pagos para el usuario y en el Perú existen oportunidades para su uso, afirma Gianfranco Polastri, country manager Perú & Bolivia at MasterCard.

“Tenemos la certeza de que la digitalización de los servicios financieros en la región va a toda marcha y lo vemos en la importante penetración de las fintech en nuestro país”, menciona Polastri

De acuerdo con el especialista, por ejemplo, se tiene la tecnología ‘click to pay’ o pago en un click, que ayuda a que las compras en línea de los usuarios sea realice en forma inmediata, simple y segura, evitando que el usuario ingrese claves personales por cada compra.

Esta es una de las tecnologías que MasterCard traerá próximamente al mercado peruano para mejorar la experiencia de sus usuarios, asegura el ejecutivo.

“Tenemos la certeza de que la digitalización de los servicios financieros en la región va a toda marcha y lo vemos en la importante penetración de las ‘fintech’ en nuestro país”, agrega Polastri.

Otras innovaciones que si bien están en el Perú se consolidarán recién este año son los métodos de pago ‘cashless’ y ‘contactless’ tanto en tarjetas físicas como en billeteras digitales, códigos QR, ‘peer to peer’ o ‘pay by link’, indica Felipe Venturo, gerente general de izipay.

Venturo señala que este año continuarán trabajando en la modernización de sus terminales de pago, llevando a sus comercios la tecnología Android para ofrecerles más servicios y una mejor experiencia en el punto de venta.

“Entre el 2020 y 2021, el número total de comercios afiliado se incrementó en 137% llegando aproximadamente a 500 mil. Para el 2022 izipay se proyecta a tener un crecimiento del 20%”, menciona.

Polastri agrega que una tendencia que llegaría próximamente a nuestro país es el ‘open finance’, que es la apertura de datos, algoritmos y procesos que se centraban en cuentas bancarias y pagos, y que ahora sumará a otros servicios financieros y a otras industrias; por lo que se permitirá una mayor experiencia de gestión financiera hacia el usuario, de manera multicanal.

“La omnicanalidad será clave para brindar a los consumidores una experiencia hiper personalizada y homogénea a través de los distintos canales de contacto que las empresas mantengan con ellos”, concluye Venturo.

