Conforme a los criterios de Saber más

El grupo mexicano Salinas Pliego hizo nuevamente maletas y anunció la liquidación de Elektra, en el Perú. El cierre de la cadena de tiendas de electrodomésticos se suma a la venta del Banco Azteca, que el grupo realizó el año pasado.

Con ello, el único negocio que le queda en el país–a través de su subsidiaria Azteca Comunicaciones–es la concesión de la red dorsal de fibra óptica, de la cual también podría salir este mes, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decide caducar el contrato.

“El 16 de julio próximo, el MTC emitirá la resolución correspondiente, que sigue a un proceso [sobre la caducidad del contrato] que fue iniciado en marzo, en medio de una audiencia pública, en la que también se pronunciaron las partes interesadas; decisión que se conocerá formalmente esta semana”, precisa el especialista en telecomunicaciones, Carlos Huamán, socio fundador de DN Consultores.

El motivo del viaje

El Grupo Salinas se hospedó en el mercado peruano, de ventas al por menor, hace 24 años, con Elektra, y alrededor de una década después con el Banco Azteca; ocho años más tarde, en el 2014, decide incursionar en el sector de telecomunicaciones, con la concesión de la Red Dorsal de Fibra Óptica (RDNFO).

De acuerdo a los especialistas, aunque la pandemia, en parte, podría haber acelerado la salida del negocio ‘retail’ por parte del Grupo Salinas, factores de mercado y estructurales de la empresa sopesaron en la decisión.

Infografía: Luis Huaitan.

En primer lugar, uno de los principales motivos fue la “pérdida de éxito” de Elektra. El socio de Reaño & Linares Asesores Financieros, Martín Reaño, sostiene que en un momento Elektra llegó a ser exitosa, puesto que no hubiera podido aguantar 24 años con bajos resultados.

Sin embargo, el éxito no le duró tanto, debido a factores de competencia y tamaño limitado del mercado.

A decir de Jack Zilberman, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Elektra tuvo 10 o 15 años buenos, en el que se expandieron a provincias, en un contexto de buena capacidad de consumo de las familias. Sin embargo, las tiendas llegaron a una cuota de mercado de entre 5% y el 6% (aunque la consultora Euromonitor International lo estima en 11% hasta el 2020), momento en el cual, la empresa debió decidir comprar para crecer o salir de la operación.

Sin embargo, según Zilberman, hubo un proceso de consolidaciones y compras en el mercado ‘retail’ que Elektra dejó pasar; peor aún, no hubo continuidad en el crecimiento del negocio. Por ejemplo, luego de varios movimientos en el mercado, Tiendas Efe y La Curacao se integraron en Conecta Retail, mientras que El gallo más gallo, Carca y Marcimex se unieron en otro fuerte grupo: Integra Retail. La marca ‘retail’ del grupo Salinas se quedó sola.

“ Tanto Elektra como el Banco Azteca venían con pérdidas desde antes de la pandemia . El Banco Azteca nunca llegó a explotar [tener una cartera importante de créditos]. La pandemia por sí sola, no es lo que hizo [al Grupo Salinas] ir a bancarrota, porque un tema de salida de mercado no se toma a corto plazo”, opina José Carlos Lumbreras, gerente de I+D en Perú Top Publications.

Tiendas Elektra anunció el cierre de todos su locales en el país. (Foto: GEC)

De acuerdo con Lumbreras, si vemos la participación del Grupo Salinas en el país podemos notar que no era un competidor principal en los negocios en los que participaba, con lo cual, el Perú no era un mercado tan relevante para Salinas sino parte de una estrategia más amplia en la región. El Perú como mercado, agrega, es pequeño dentro de América Latina.

No obstante, los entrevistados para este informe señalan que esta no necesariamente sería una salida definitiva de Elektra, no hay nada que indique que quizá, en algún momento, pudieran pensar en retornar, en un entorno distinto, con una estrategia muy diferente, claro está, y con un mayor componente digital, que tanto les habría costado en la última recta de sus operaciones.

Inviable

La operación de Elektra se convirtió más inviable para Salinas, luego de la venta del Banco Azteca. Esto, según Arnaldo Aguirre, director de Marketeros de Alquiler, debido a que el modelo de negocio del ‘retail’, de venta de electrodomésticos, a segmentos de menores ingresos de la población, está emparejado con el negocio financiero para aumentar el margen.

Hay que recordar que el ingreso del Banco Azteca al sistema financiero local tuvo algunas dificultades. En el gobierno de Alejandro Toledo, la SBS le denegó la licencia a Salinas, por problemas de reputación. Pero logró entrar, finalmente, en la administración del expresidente Alan García.

Infografía: Luis Huaitan.

Pero el banco no pudo sostener una cartera importante que le permitiera alcanzar economías de escala. Un año antes de la crisis sanitaria, la carga operativa del banco representaba casi S/7 por cada S/10 de ingresos que le generaba el negocio de intermediación, a pesar de cobrar las tasas más altas del mercado.

Esto representaba un costo alto en un mercado de préstamos de consumo altamente competitivo (con un índice de concentración Herfindahl inferior a los 700 puntos. Vale decir muy competitivo).

“La salida del Grupo Salinas [del negocio ‘retail’] es por un tema de consolidación. Puede ser que Ecuador sea más rentable para ellos o que el Perú dejó de serlo por la competencia”, subraya Reaño.

“Hay que recordar que el ingreso del Banco Azteca al sistema financiero local tuvo algunas dificultades. En el gobierno de Alejandro Toledo, la SBS le denegó la licencia a Salinas, por problemas de reputación. Pero logró entrar, finalmente, en el gobierno de Alan García”.



El último negocio, que estaría por culminar para Salinas es el de telecomunicaciones. Según Huamán, este tampoco le era rentable. Si bien el grupo recibía un subsidio del Estado por la operación de la red dorsal, el monto es insuficiente para cubrir los altos costos fijos en mantenimiento que necesita ante la poca venta que genera ( menos del 5% de la red está en uso) .

Una serie de inconvenientes tanto de mercado como estructurales, hicieron que esta demanda sea menor a la prevista, con lo cual su posible salida, podría generar una controversia internacional con el Estado.

Datos

Transformación digital y pandemia:

Por desarrollar

El negocio de ‘retail’ y banca demandan transformación digital, y el Grupo Salinas no lo había desarrollado.

impacto negativo

La pandemia ocasionó que las tiendas especializadas en la venta de electrodomésticos pierdan participación.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDAD

El Congreso de la República aprobó con 102 votos a favor la iniciativa que plantea uniformizar la edad en 50 años para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones (AFP).