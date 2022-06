LEE TAMBIÉN | Crisis de fertilizantes aumentará importaciones de alimentos

—De todas las empresas que ofrecen software relacionado a la gestión de talento, ¿por qué eligieron a Mandü?

En Mandü encontramos una pieza de software que no tenemos en nuestro repertorio. Es lo relacionado a ‘employee engagement’ o gestionar el compromiso de los empleados y colaboradores. Lo que buscamos es expandir nuestra cobertura en Latinoamérica por medio de esta incorporación de tecnología.

—¿Cómo se logrará esta expansión?

Este es un producto que no requiere localización para ser utilizado, por lo que no depende de un requisito legal para ser vendido en cada país o a los clientes que tenemos en Perú y aún no adquieren el producto. Vamos a apostar a su venta cruzada con nuestros clientes.

—¿Actualmente cuál es la presencia de Visma en Perú?

A diario tenemos 300 mil usuarios en Perú que utilizan nuestra tecnología para firmas digitales, en adaptación de personal y capacitación. A ellos les podemos vender el ‘employee engagement’. Es complementar la oferta dentro de mismo mercado y luego regionalizarla en otros países.

—¿Es una práctica habitual de Visma la compra de starups o empresas pequeñas para expandirse en otros países?

Es muy normal este tipo de crecimiento a través de adquisiciones en los países nórdicos, pero lo que no es tan habitual es seguir este camino en Latinoamérica.

—¿Cuántas empresas adquirieron este año y cuántas son de América Latina?

A nivel mundial llevamos 25 adquisiciones en 2022, de las cuales tres fueron en Latinoamérica. Estas fueron en un lapso de los últimos dos meses.

—¿Qué tan importante es el mercado latinoamericano para Visma?

Al mercado latinoamericano se le considera como el mercado del futuro. Somos líderes en el mercado nórdico, en Noruega, Holanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Son países donde ya tenemos una posición dominante de liderazgo, pero si uno los mide en cantidad de empresas o habitantes es un mercado relativamente pequeño frente al mercado latinoamericano, que tiene más de 600 millones de habitantes y 400 millones son de habla hispana. Entonces vemos que el crecimiento a futuro es en Latinoamérica.

—¿Qué posición ocupa el Perú en estas perspectivas de crecimiento? ¿Mandü es la primera empresa peruana que adquieren?

Mandü es la primera adquisición que tenemos en Perú. No será la última, definitivamente. Perú es nuestro segundo mercado más importante de América Latina, después de Argentina. Ahora el objetivo es aumentar el ‘market share’ en este y los otros países. Esperamos una división más armónica de facturación, empleos y clientes en los países de América Latina.

—¿Actualmente casi todos los ingresos en la región provienen de Argentina?

La gran mayoría vienen de Argentina. El Perú tiene un 20%, Argentina el 70% y el 10% restante está repartido en Chile, Colombia y México.

—Visma tiene 5.000 clientes en América Latina y Mandü trabajaba con alrededor de 250. ¿Es un número significativo para su expansión?

Sí. Son compañías peruanas, de las más conocidas, que hoy forman parte de la cartera de Visma, como Ferreycorp o Claro. La compra nos permite no competir dentro de mismo país, sino sumar. Mandü va a ser una aceleradora de crecimiento de Visma. Nosotros esperamos duplicar esos 250 clientes en uno o dos años.

—La pandemia expandió el uso del software en la gestión de personas. ¿Qué potencial ven en el Perú para expandir su negocio?

Hubo una transformación generacional en la gestión del capital humano, hay otra camada de responsables de recursos humanos que viene con otro ‘mind set’ y están ayudando a madurar o evolucionar más la gestión de personas en el Perú. Además, una cosa es tener una empresa con cien empleados, por lo que puedes gestionar en un Excel, pero cuando uno maneja compañías de miles de empleados el uso de la tecnología es mandatorio.

—¿Y ese cambio generacional convierte al Perú en un espacio para crecer?

Veo tierra fértil en Perú porque la legislación todavía está regulando la digitalización en recursos humanos y finanzas. Lo que no era obligatorio, como las firmas digitales, contratos de trabajo o facturas electrónicas hoy serán mandatorias. Ahí la tecnología toma un papel protagónico.

—¿Cuándo adquirirá Visma una nueva empresa peruana?

Estimo que para fin de año o principios del 2023. En este momento tenemos procesos en paralelo en Chile, Perú y México. Con Mandü tardamos casi un año.