- ¿Qué tanto ha logrado mejorar el desempeño de las exportaciones tras el impacto de la pandemia?

Si bien en el 2022 se batió un récord de exportaciones con US$ 64.000 millones de dólares -un 5% mayor frente al 2021-, el resultado pudo ser mejor. Según nuestro Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, debíamos haber alcanzado los US$ 69.000 millones. ¿Por qué no se dio esto? Por las movilizaciones, bloqueos de carreteras. Se malograron productos agroindustriales. La imagen del país no fue buena y los clientes del extranjero llamaban a preguntar qué sucedía con el país y miraban a otros países. La expectativa para este año, según nuestro Centro de Investigación, es de un crecimiento de 5%. Pero no creo que lleguemos a eso. Creo que llegaremos a un 2,8% en el año.

- ¿Y cuál ha sido el resultado de los meses ya transcurridos?

Hasta mayo, se registró un decrecimiento de 0,15%. Hay un decrecimiento en las exportaciones tradicionales de 2,2%; pero hay un crecimiento de las no tradicionales de 5,36% en el acumulado. No obstante, miremos solo mayo: las exportaciones no tradicionales crecieron 0,04%. Aquellas que generan mayor número de empleos formales, no han registrado crecimiento.

-¿Qué factores han llevado a mayo a dicho resultado de nulo crecimiento?

Hay un poco de las protestas ocurridas en la primera mitad del año. A ello le sumamos el efecto del ciclón Yaku. Además, en el frente externo hubo una crisis de endeudamiento global y el alza de las tasas de interés. Ello frena el consumo y, por ende, la demanda hacia nuestros productos. Hemos visto una desaceleración de la demanda en sectores donde nosotros exportamos. Un caso concreto: el sector Textil, en los 5 primeros meses del año, ha decrecido 12%. El sector Químico: 15% negativo. El sector foresta también cayó 30%. Necesitamos hacer un trabajo bastante focalizado.

- Siendo así la primera mitad del año, ¿hay esperanzas de que se recupere en la segunda mitad?

Creemos que habrá una mayor demanda de los pedidos de productos peruanos. No en la magnitud del año pasado, pero sí creemos que va a ocurrir. El problema es lo que suceda a nivel interno. Es clave mantener este estado de calma, pero con esperanza. El Estado debe tomar una posición de qué es lo mejor para el bienestar de la sociedad. Ese bienestar debe venir mediante coordinaciones de todos los actores de la sociedad.

Estrategias para la exportación de determinados productos Uvas, arándanos y concentrados de oro, plomo y cobre son algunos de los productos que lideran los envíos peruanos al exterior, según detalló el presidente de Adex. No obstante, Pérez Alván puso énfasis en la necesidad de tener una estrategia de cara a nuestra oferta exportable. Principalmente en el rubro del agro.

"Todos hablan del boom agroexportador que está muy bien, pero parece que en el Perú hay una moda. Todos ya quieren cosechar arándanos. Acá debe haber una coordinación entre el sector privado y el área de inteligencia del Mincetur para decir en qué momento salimos con nuestra oferta. Ante tanta competencia entre nosotros mismos, salimos al mismo tiempo con el mismo producto y los precios internacionales caen. Podemos batir récords, pero debemos hacerlo inteligentemente", explica el presidente de Adex.

- Para la segunda mitad del año también se espera el inicio de los impactos del Niño Global, un fenómeno que no es nuevo para el país. ¿Qué suele hacer el sector exportador en estos casos?

El factor climático está incluido en todo proyecto que haga la empresa exportadora. Hemos estado hablando con el Gobierno y se están invirtiendo recursos para obras de mitigación. Los agroexportadores, por su parte, están virando a otros cultivos que son más resistentes a este tipo de clima. La mandarina, por ejemplo, que ya debería estar floreciendo, no lo está haciendo. Lo que se está haciendo es traer otros cultivos que se adapten al clima. Eso, claramente, no es tan fácil. Y en el sector acuícola es incluso mucho más difícil. Es un tema complejo el del clima. Creemos que debería pensarse, de parte del Estado, créditos especiales y medidas para sectores específicos.

- ¿Se ha hablado ya de ello con el Gobierno?

Sí. Al sector langostinero se le dará algunas medidas de apoyo. Pero otros sectores deberían ser incluidos.

- ¿Qué cultivos son más resistentes al Niño Global?

Frutas u hortalizas que pueden resistir el exceso de agua por la lluvia y el exceso de calor. El tema agro es tecnología pura.

- Los gremios empresariales estuvieron junto a ministros de Estado en el Mincetur garantizando la continuidad de las actividades durante Fiestas Patrias y también ante las movilizaciones. ¿Cuál es su primera lectura de qué tan preparado está el Ejecutivo para lo que pueda suceder este miércoles?

Esta conferencia nace luego del comunicado que sacó la Unión de Gremios del Perú. El Ejecutivo creo que ha dado la impresión de haber aprendido algo y de que no se cometerán errores como en el pasado. Eso es lo positivo. Desde los gremios, hemos conversado con todos nuestros asociados y tenemos la disposición directa de que el 19 de julio es un día normal. El Perú necesita trabajar. Las exportaciones no tradicionales no crecieron en mayo, ¿cómo vamos a responder al mercado internacional si seguimos con este tipo de manifestaciones? La imagen es importante: los inversionistas están a miles de kilómetros viendo lo que sucede en el Perú. Debemos mandar un mensaje de calma. Los nuevos ministros nos han prometido que los aeropuertos y las carreteras tendrán un resguardo especial.

- Lo que sucedió a inicios de año fue que quienes participaban de las manifestaciones terminaron agrediendo bienes e instalaciones de empresas privadas y exportadoras. ¿Qué medidas se están tomando desde el sector privado para prevenir que ello se repita?

En las zonas donde hubieron episodios más violentos, se reforzará con inteligencia (de la policía). Ellos han hecho un plan. Hay cierta preocupación sobre si las instalaciones puedan ser atacadas o no, pero creo que eso pasa a segundo plano. Acá debe salir a relucir el patriotismo ya que estamos cerca a Fiestas Patrias. Los desmanes y disturbios afectan a los más pobres en el país. Estamos en un mes patriótico, el 19 es un día normal de trabajo por el desarrollo del Perú. Nosotros los exportadores nos estamos adelantando mandando mensajes positivos de que esto ya no será como la vez pasada. Que nuestras autoridades tomarán las medidas del caso.

- Usted participó de la sesión de instalación del Consejo Nacional de Trabajo, ¿a qué acuerdos esperan arribar en esta nueva etapa de diálogo tripartito?

Tuvimos la reunión la semana pasada. Los empleadores, los sindicatos y el ministro. Algo que me disgustó es que uno de los representantes de los sindicatos hizo referencia a “la codicia de los empresarios”. ¿Cuál codicia? Los empresarios son los primeros que queremos a nuestros trabajadores formalizados y bien capacitados. Si no es de esa forma, ¿cómo voy a responder al mercado internacional? El comentario se aclaró después, el representante de los sindicatos retiró lo dicho. Pero esto es algo que viene del gobierno anterior: ustedes y nosotros, los ricos y los pobres. Eso se tiene que acabar, somos un solo país.

- ¿Cuáles han sido los pedidos que ha llevado el sector empresario a la mesa?

Fue una sesión de instalación. Se les dijo que traigamos los decretos aprobados como tercerización y sindicalización a la mesa del CNT. Hubo reticencia de los sindicatos, pero se les dijo ‘nadie ha pedido que se anulen los decretos, traigámoslo a la mesa y discutamos sobre ellos’. Eso es lo que queremos. Los trabajadores también deben traer sus temas y los hemos invitado a ello.

- ¿Cuándo será la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo?

Todavía no tiene fecha. Al inicio se dio un plazo de siete días, pero será el ministro de Trabajo quien haga la convocatoria.

- Adex está cumpliendo 50 años. ¿Cuál es el progreso y el aporte al país que ha permitido la actividad exportadora?

En el año 73, hace 50 años, un grupo de visionarios pensó en la necesidad de abrirse al mundo. Todavía estábamos en el gobierno de Morales Bermúdez y era imposible pensar en ello. Las exportaciones totales eran US$ 1.112 millones, lo que importa hoy un solo sector. Ahora estamos en US$ 64.000 millones. Con más de 4 millones 100 mil empleos e indirectos creados gracias al sector exportador.

- ¿Y cuál es el futuro de la exportación? ¿Qué piensa hacer Adex en esa línea?

Es importante seguir el legado. Nuestra óptica es seguir diversificando mercado. Tenemos 22 Tratados de Libre Comercio, pero necesitamos más. Para que no todos los arándanos vayan a un solo país, por ejemplo. En esa línea, también requerimos mejorar la infraestructura del país. Puertos que deberían reconstruirse. Necesitamos también reforzar la educación. Estos microempresarios que nacen y quieren mirar al mundo necesitan educación. Muchas veces no saben el ABC de la exportación y aquí, en mediante el instituto de Adex, se lo damos. El binomio sector privado - academia juntos creo que debe ser importante.