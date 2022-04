El Gobierno peruano propuso la importación de urea de Bolivia como una medida para combatir la escasez de fertilizantes y amortiguar la subida en los precios de los alimentos. No obstante, Rosa Urbina, presidenta de la Cámara Peruana de Productores y Comercializadores de Fertilizantes Orgánicos (Capefo), señala que esto es una mentira, ya que el país boliviano no cuenta con la capacidad de exportación de dicho fertilizante.

“Yo estuve en Bolivia el mes pasado y no abastecía ni si quiera para ellos, la planta (de urea) allá es muy pequeña, no tienen capacidad ni siquiera para abastecer a sus propios agricultores”, señala.

Además, cabe mencionar que el precio de urea se ha elevado en las últimas semanas debido al contexto internacional y se proyecta que siga subiendo, lo cual es otro problema para el Gobierno.

“La bolsa de urea estaba S/ 75 , ahora está S/ 300 y va a llegar a S/500 o S/600, muy probablemente en los meses de junio, julio y agosto”, agrega Urbina.

En esa línea, la presidenta de Capefo resalta la posición de las autoridades ante esta situación que afecta directamente a los agricultores y familias peruanas. “Ya se venia venir una escasez de fertilizantes y el Gobierno hizo caso omiso, ni si quiera se preocupó por velar por esto, sobre todo para las canastas familiares, porque no solo afecta a los agricultores, sino también a 23 millones de peruanos”.

Soluciones

Para Rosa Urbina, la mejor solución es optar por fertilizantes orgánicos, por ejemplo, la roca fosfórica, el insumo más asimilable del mundo y que abunda en el Perú.

“Nosotros somos ricos en roca fosfórica, pero quien se lo lleva es Estados Unidos, Brasil y Japón. Esas grandes empresa se llevan nuestros fertilizantes y allá lo producen para ellos y a nosotros nos traen las rocas ígneas que son mas duras”, afirma.

“La mejor opción son los fertilizantes orgánicos, ya que no se puede traer ni de Bolivia ni Venezuela, porque no tienen capacidad ni si quiera para ellos mismos”, agrega.

No obstante, indicó que si bien los procesos con fertilizantes orgánicos son más lentos, ya que no hay comparación con los sintéticos, pero a la larga son mas eficaces, porque activan los nutrientes del suelo, en cambio los sintéticos no, sino más bien los destruyen.