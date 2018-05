Villanueva: "La Amazonía no puede vivir siempre del subsidio"

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, señaló este viernes que la Amazonía no puede seguir vivir del subsidio con las exoneraciones tributarias, sino se debe apostar por implementar un fondo de inversión regional para financiar proyectos que beneficien a la población.

En una conferencia de prensa en el marco del Muni Ejecutivo Extraordinario que se lleva a cabo en ciudad de Pucallpa, Villanueva recordó que hoy las exoneraciones tributarias ascienden a S/16.000 millones, por lo que el gobierno ha decidido revisar cuáles son beneficiosas para la población o si solo benefician a un pequeño grupo de comerciantes y empresarios. Esto, para eliminar los beneficios tributarios innecesarios y transformarlos en fondos regionales de inversión.

"En el caso de Ucayali, [esta región] ya no tiene el reintegro tributario, eso es lo que ahora estamos eliminando [...] Si ustedes no quieren eliminar la exoneración, no lo hacemos. Pero ustedes serán dueños de administrar siempre su pobreza", dijo Villanueva, quien estuvo acompañando del presidente Martín Vizcarra.

El primer ministro explicó que cuando fue presidente del Gobierno Regional de San Martín, su gestión implementó un fondo de inversión de S/45 millones por año al eliminar el reintegro tributario, y con ello se pudo conseguir financiamiento para el desarrollo de proyectos en dicha región.

"Ahora se abre una enorme oportunidad de poner al servicio de ustedes un fondo más duro que el canon petrolero, que depende del precio del petróleo. En cambio, este fondo aumenta conforme crece la economía [...] La potencia de la Amazonía es de tal envergadura que nosotros no podemos vivir mendigando, vivir del subsidio de algo que se llama exoneración, sino tenemos que saber potenciar lo nuestro", arguyó Villanueva.

En ese sentido, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que el gobierno está dispuesto a conversar con los sectores de la región Ucayali que se oponen a la eliminación de las exoneraciones tributarias.

"Tenemos esa oportunidad [crear un fondo de inversión regional]. Yo creo que los amazónicos tenemos que ponernos los pantalones largos en esta oportunidad", añadió.