La mayoría de especialistas coinciden en que es necesaria una mayor focalización en las medidas que buscan ayudar a la población que más lo necesita a mitigar el impacto de la subida de los precios, especialmente, la de los alimentos. Así, canalizar esfuerzos adicionales a través de Qali Warma o Contigo, por ejemplo, serían buenas y provechosas ideas.

Sin embargo, como hemos podido observar esta semana, el Ejecutivo sigue apostando por soluciones que no están suficientemente focalizadas, como la liberación del sexto retiro de las AFP. Aunque se supo que el BCR, la SBS y el mismo MEF se opusieron al a la medida –y lo comunicaron mediante una carta a la PCM–, el Ejecutivo optó por proceder con el retiro planteado por el Congreso. E, incluso, seguirá adelante con el anunciado próximo retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Sobre esta última, solo se sabe que la norma sería promulgada la próxima semana. Se hace incomprensible que se siga apostando por mecanismos que no están dirigidos a la población más pobre, que no cuenta ni con AFP ni con CTS.

Por como se presenta el panorama, el alza de los precios deberá comenzar a moderarse en julio, pero el BCR llegaría a su meta inflacionaria (de entre 1% y 3%) en el 2023. Es decir, lo que queda del 2022 será retador para quienes más ayuda necesitan. ¿Se optará en algún momento por hacer visible una estrategia enfocada en ellos?

Día1 de aniversario

