En conversación con El Comercio, Juan Carlos Eichholz, socio fundador de CLA Consulting resaltó que en tiempos de incertidumbre global, se requiere la presencia de líderes que generen acuerdos dentro de la sociedad. Así también, se trata de un trabajo a realizar en conjunto, pues, según señaló desde CADE Ejecutivos 2022, “no podemos esperar que al elegir un presidente, se nos resuelvan todos los problemas”.

Vale resaltar también que el ejecutivo participó en la CADE Ejecutivos 2019 y hoy retornó a esta edición. A diferencia del evento previo, en el foro actual, ha observado líderes “un poco más golpeados y reflexivos”.

—¿Por qué es importante, para el sector privado, contar con liderazgos que puedan guiar a los equipos profesionales para afrontar las crisis?

En los momentos en que hay crisis, complejidad y desconcierto, es cuando más se requiere que haya liderazgo. No liderazgos que aparezcan con la solución y traigan seguidores detrás de sí, porque eso no sucede cuando enfrentamos problemas complejos; pero sí liderazgos que sepan poner los temas necesarios a conversar y buscar generar acuerdos para poder dar pasos que [representen] progreso para las empresas y, desde luego, para la sociedad y el país.

—¿Qué necesitan las empresas para conseguir este tipo de perfiles y liderazgos?

Aquí hay temas culturales bien importantes. Primero, necesitan buscar que la gente se exprese, se empodere y diga lo que piensa. Después, tienen que trabajar [en el hecho] de que la discrepancia no es algo malo; es algo bueno. Eso se potencia con la diversidad. Al mismo tiempo, es necesario acostumbrarse a poder experimentar, a hacer cosas de manera distinta y que haya personas que empujen esos experimentos. Todo eso va haciendo que las personas, dentro de las organizaciones, y en distintos niveles, puedan ir desplegando su potencial. En la medida en que van desplegando su potencial, van ganando visibilidad, confianza y posibilidades de ir movilizando cambios, que es lo que hoy día más necesitamos.

VIDEO RECOMENDADO

—¿Considera que un país como Perú está preparado con estos líderes y profesionales para superar este tipo de crisis?

Para todos los países –y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo–, los tiempos actuales están representando un desafío para la forma más tradicional que entendíamos [por] liderar, que era alguien que nos pudiera venir a salvar. Cuando los problemas son más simples, puede que eso ocurra; cuando los problemas tienen el nivel de complejidad que hoy tenemos, es muy difícil. Entonces, parte de lo que tenemos que aprender en el mundo, y diría especialmente en Latinoamérica, es que no podemos esperar que –al elegir un presidente o un líder empresarial–, se nos resuelvan todos los problemas. Cada uno, desde el lugar donde está, [tiene que] poner de sí, confiar más, entregar un poco más de poder y hacernos parte.

—¿Qué reflexiones podría extraer de las conferencias de esta CADE?

A mí me ha encantado esta CADE, en lo que he podido escuchar hasta ahora. En el 2019, percibí líderes empresariales muy seguros de lo que estaban haciendo, del camino que estaban recorriendo. Hoy día, los veo un poquito más golpeados, más reflexivos y con mucha más apertura a buscar cosas distintas. Sobre todo, para mí lo más relevante es buscar puentes, conexión y diálogo con otros actores de la sociedad. Estas mismas palabras las he escuchado, repetidas veces, en las ponencias.