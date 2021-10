Conforme a los criterios de Saber más

Ante la caída global de Facebook, Instagram y WhatsApp hace dos semanas vale preguntarnos qué ha pasado con el consumo de redes sociales durante la pandemia en el Perú y por qué esta caída nos afectó tanto. Para empezar, de acuerdo a Comscore el 72% de las interacciones de los peruanos en redes sociales se da en Facebook y un 22% en Instagram. Además, el consumo de redes sociales tuvo un crecimiento en 57% durante la crisis sanitaria, según un reporte de Kantar Insights. WhatsApp, Facebook e Instagram fueron las plataformas que más crecieron, rondando entre 50% y más de 60%. Al igual que TikTok y, por supuesto, también Twitter.

Eso sí, desde Comscore precisan que actualmente si comparamos este 2021 con el año pasado, se empieza a ver una disminución en el tiempo de uso de las redes sociales en un 5%, pero un incremento de 6% en nuevos usuarios. Esto respondería a que debido al avance de la vacunación y las menores restricciones, los usuarios están retomando a muchas de sus actividades presenciales.

Por esto , la caída global de las tres redes más usadas en el país fue un golpe duro para los usuarios, pero también para las marcas y para los negocios digitales que dependen de ellas para conectar con sus usuarios o realizar sus ventas.

La importancia de estas redes en la vida laboral y de los emprendedores ha sido exponencial. Y se va optimizando con nuevas herramientas como Facebook for Business, Instagram para empresas o el recién llegado Tik Tik for Business. Aunque no se cuentan con métricas para determinar el impacto de la caída en redes sociales de Facebook aquel faítidico lunes, sí se percibió un mayor uso de redes como Twitter, YouTube y también Telegram.

Frente a situaciones como esta, que no se pueden controlar, los especialistas hacen algunas recomendaciones a tener en cuenta.

