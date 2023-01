Salverredy, gerente general de Bonapharm, ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio, distinción otorgada por EY y El Comercio en colaboración con la Asociación de Bancos del Perú. En entrevista, el empresario repasa su experiencia en el rubro farmacéutico.

- ¿Cuál es la visión que, desde su posición, ha buscado implementar dentro de su organización?

Formé esta compañía en el 2008, pero la clave fue 2016. Fue cuando me junté con mi hijo que es el gerente comercial. Trabajo con mis dos hijos, el segundo está en la gerencia financiera. Decidimos que el objetivo de la empresa tiene que ser ser solidarios. Nuestro compromiso es ayudar la salud de las personas a través de productos de excelente calidad con precios asequibles. Pero también quisimos generar un modelo de negocio que sea un círculo virtuoso, donde todos ganemos. El consumidor -con productos a precio bajo-, nosotros y toda la cadena de distribución.

- ¿Cómo lograr ello en un mercado tan competitivo?

Nos contactamos con otros socios estratégicos para juntar los pedidos de los productos y bajamos el costo por volumen. Para ello, nos juntamos con empresas de varias partes del mundo y hemos logrado tener precios más bajos. Pero también dijimos: “tenemos que innovar e invertir en productos innovadores”. Hemos desarrollado nuestra línea de probióticos, asociándonos con las empresas top del mundo. Hemos tenido éxito con estas estrategias. En los últimos 6 años, hemos crecido 50% anual en venta de unidades. Hemos pasado de vender 950 mil unidades en el 2017 a 7 millones y medio en el 2022.

- ¿Y qué tan complicado resulta manejar una empresa familiar?

Al principio, no ha sido fácil. Tienes que manejar dos sombreros. El de gerente general y el de padre. Pero luego de esos primeros momentos, es muy gratificante trabajar con tus hijos. Aportan mucho y son el motor de la compañía.

- Bonapharm ha desarrollado un fármaco para combatir la anemia. ¿Tienen alguna meta a largo plazo trazada con ello?

No es un medicamento que comercializamos. La idea nació hace 5 años. Cuando entré al negocio de salud, me di cuenta que no vendes ni lapiceros ni caramelos. En este negocio debes tener una responsabilidad social. Quisimos desarrollar un producto que reemplace a los productos que se dan para la anemia. Pero nosotros hemos desarrollado un producto que es hierro encapsulado y le agregamos un probiótico que permite al niño absorber 40% más del hierro. Para lograr un producto adecuado, lo estamos desarrollando con nuestros socios en India. Hoy estamos haciendo un piloto en 4 provincias que consiste en medir el nivel de anemia en los niños y darles este tratamiento. Queremos llegar a 10 mil niños. Esto no lo vendemos, lo hacemos nosotros como empresa.

- ¿Cuáles son los planes a largo plazo que tiene la compañía?

Hace cuatro años ya estamos en Ecuador. Implementamos el mismo modelo de negocio que tenemos acá. Nuestro distribuidor es el principal jugador en Ecuador. Está muy interesado en nuestro modelo de negocio. Esperamos en tres años facturar el 50% del grupo en ese país. Este año empezamos ya a vender en Bolivia, porque ya contamos con los registros sanitarios. En el 2024, buscaremos estar en España y al 2027 queremos estar en 5 países más de Latinoamérica.

- ¿Cómo recibió la noticia de ser líder empresarial del cambio?

Es muy grato que reconozcan tu trabajo y tu esfuerzo a lo largo de los años. Principalmente, porque no valoran solo el éxito empresarial sino toda tu repercusión en la sociedad. El trato con colaboradores y nuestro apoyo social. Este premio no solo es mío, sino de todos mis colaboradores y mis hijos. Sin ellos, no lo hubiéramos logrado.