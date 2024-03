La primera guitarra que Pedro Suárez-Vértiz obtuvo a sus 16 años la recibió de manos de Víctor Oda. La madre del mítico artista peruano no contaba con el monto para pagarla, pero el señor Oda decidió entregársela. Sin papeles ni compromisos. Hoy, las riendas del negocio musical del señor Oda están a cargo de Érika, su hija, quien ha buscado preservar esa visión tanto fuera como dentro de la organización.

— Su experiencia profesional es en el sector banca y con un período en J.P. Morgan Chile. ¿Cómo fue entrar al rubro de la música?

El mundo financiero me sirvió para profesionalizarme muy bien, pero el ambiente era muy frío. Cuando vengo al Perú y trabajo en el segmento de banca, en el BCP, sentí un ambiente más familiar. Ambas cosas traje a Prime Music y es lo que más me ha ayudado a salir adelante: el lado financiero que me permite desenvolverme con los bancos y, por otro lado, el construir una cultura de compromiso en el equipo.

— ¿Qué objetivos tiene como líder de la empresa?

Que el personal pueda crecer, que sientan que Prime está para ellos y que se sientan tranquilos de trabajar.

— ¿Y qué objetivos tienen dentro de la industria musical peruana?

La historia con Pedro Suárez-Vértiz ha sido de mucha inspiración. Prime Music representa a las marcas, importa y distribuye instrumentos en el ámbito nacional. Tenemos una bonita relación con familias dedicadas al sector. Pero decidimos abrir Make Music como la empresa ‘retail’ porque nos faltaba conectar con el público final. Tiene un local con espacios para que los músicos vengan a tocar. Tenemos mucha motivación de seguir por ahí. Creemos que la música es un sector rentable, pero también que la música es un complemento para la educación y el desarrollo personal.

— Desde el lado comercial, ¿cuál será la apuesta este año?

Estamos iniciando operaciones fuera del Perú, dando los primeros pasos en Chile y Bolivia. Después, desarrollaremos más el comercio electrónico a través de Make Music.

— ¿Cómo recibió la noticia de ser una Líder Empresarial del Cambio?

Fue una sorpresa muy bonita. Compartir con otros empresarios ha sido de mucha motivación. Me siento muy honrada de compartirlo con la empresa y también con mi papá, cuya visión ha sido la que siempre ha guiado a la compañía.