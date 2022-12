El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Alonso Segura y a José Vicente Valderrama-León como nuevos miembros del Consejo Fiscal (CF) por un periodo de cuatro años. Esta comisión es autónoma y dependiente del MEF, cuyo objetivo es contribuir con el análisis técnico independiente de la política fiscal, mediante la emisión de opiniones no vinculantes a través de informes.

Sobre los especialistas: Alonso Segura es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y tiene una Maestría y Estudios Doctorales (c) en Economía en la Universidad de Pennsylvania. Además, cuenta con las certificaciones profesionales Chartered Financial Analyst (CFA) y Financial Risk Manager (FRM).

Fue ministro de Economía y Finanzas, además de jefe de Gabinete de Asesores y jefe del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión de este portafolio. Ha sido presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión); presidente del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe); presidente del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); presidente de la Comisión Multisectorial para la Inclusión Financiera (CMIF); y, miembro de la Comisión Multisectorial para la Diversificación Productiva (CMDP).

También, ha sido representante del Gobierno Peruano en distintos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros.

En tanto, José Valderrama es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una Maestría y es candidato a Ph.D. en Economía en la Universidad de Vanderbilt.

Ha sido miembro del equipo consultor sobre Perú de GlobalSource Partners; director y gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCRP); director general de Asuntos Económicos y asesor del despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas; economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), miembro del Consejo Consultivo del Consorcio de Investigación Económica y Social; miembro del Grupo de Estudios para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, entre otros cargos.