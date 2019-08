Argentina: Mercado financiero cargado de incertidumbre y sin rumbo

La bolsa argentina tuvo un desplome histórico el pasado lunes con una caída del 37,1% en un solo día. La incertidumbre que existe en la economía tras conocerse los resultados de las primarias en Argentina hicieron temblar los mercados.

Ante los resultados positivos para el partido peronista, conocido por sus políticas intervencionistas, los mercados reaccionaron y esto produjo que la estrepitosa caída del índice S&P Merval llegará a 46,2%, encabezada por acciones de empresas energéticas y financieras, según las plataformas bursátiles.

►Peso argentino: ¿Por qué ha subido tanto el tipo de cambio en Argentina?



►Dólar en Argentina se encarecerá hasta los 70 pesos al cierre del año, prevén bancos

De acuerdo a la agencia Reuters, el mercado financiero argentino mostró una de sus jornadas más difíciles desde las crisis argentinas de 2001 y 1989. La fuerte devaluación de la moneda argentina, el aumento de tasas para estabilizar el tipo de cambio y el aumento del riesgo país mayor a 1.900 puntos (el más alto en 10 años) aumentan día a día la incertidumbre del mercado bursátil.

El banco central argentino maneja un esquema de bandas con un ajuste mensual—estas bandas delimitan el tipo cambio dentro de un rango establecido por el banco central— para el tipo cambio que le permite tener una zona de intervención cuando el tipo de cambio está por debajo o por encima de la franja.

Como una medida para suavizar su política cambiaria, en abril se fijó una franja de [39,76 - 51,45] que no ha logrado resistir el aumento precipitado del dólar en los últimos meses, al cual el gobierno argentino tampoco ha sabido responder de acuerdo a los analistas económicos.

La bolsa argentina se desplomó el lunes en 37%, según agencias financieras.

"La respuesta hoy es implementar un programa monetario cambiario concreto que virtualmente no existe. No hay una regla para el tipo de cambio, el esquema de bandas hoy no funciona, el tipo de cambio está cotizando a 60 pesos por dólar y el banco central no está ejerciendo una norma sobre esto, no está poniendo las tasas de interés en el nivel requerido para estabilizar en tipo de cambio ", afirma Santiago Gambaro, economista de Analytica Consultora.

Asimismo, para ajustar el tipo cambiario y evitar la salida de pesos de los productos a largo plazo, el Banco Central de Argentina (BCRA) subió las tasas de las Letras de Liquidez (Leliq)—a un nivel del 74,85% anual— para reducir la salida de un flujo más grueso de pesos. Estos productos financieros, exclusivos para bancos, son emitidos por el BCRA y son usados por la autoridad monetaria para influir en la liquidez de corto plazo de los bancos.

"Lo que trataría de hacer el gobierno con esta medida es evitar que salgan los pesos que están colocados a plazo fijo y se vayan al dólar, por esto sube la tasa de interés para defender algo el tipo de cambio", sostiene Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera.

Como se sabe, la medida no fue suficiente ya que el peso el día viernes cerró a 46 por dólar y el lunes— solo dos días después—cerró en 58 por dólar en el mercado cambiario mayorista y en el interbancario registró hoy un techo de 61 pesos por dólar. Ello implica una caída de 15% en el peso mientras que las agencias especializadas proyectan una caída aún mayor cerca del 30%.

"El principal problema de la Argentina no es fiscal, el principal problema es externo. Se debe solucionar el problema de las políticas económicas que se agudizan con los niveles de inflación que tenemos, con el tipo de cambio que sube cada día más y las tasas de interés que no alcanzan. Todo ello no permite pensar en un crecimiento sostenido, el pago de la deuda tendría que ser la prioridad", advierte el economista de Analytica.

De acuerdo a Boggiano, a nivel local en Argentina el contexto externo es poco importante puesto que considera que los activos del país están "aislados del mundo". Y si bien se sufre por la caída de los títulos a nivel mundial como otras economías emergentes, "los problemas de los títulos en Argentina son de Argentina", manifestó.