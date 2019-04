BVL: Listado de cinco ETF valorizado en USS$253 mlls. entra al mercado peruano

la Bolsa de Valores de Lima (BVL) continúa apostando por democratizar el acceso a las personas naturales en el mercado bursátil peruano, brindando a los inversionistas locales productos más sofisticados y exposición a mercados globales.

El ETF (Exchange Traded Fund, por sus siglas en inglés) es un fondo índice cotizado. Esto lo convierte en un híbrido entre un fondo de inversión y una acción, que se diferencia de esta última por diversificar el riesgo dentro de un portafolio conformado por indices con diversos mercados geográficos y utilizando tecnología financiera. La idea de estos productos es que sea un producto eficiente, barato y transparente de acceso a cualquier inversionistas.

Wisdom Tree, firma que entrega soluciones de inversión especializada en productos ETF para inversionistas globales hace más de 10 años y hace cinco en América Latina, anunció este martes su ingreso al mercado peruano con un listado de cinco ETF en la BVL valorizados en US$253 millones.

La estrategia de la firma permite al inversionista armar un portafolio global conformado por valores de renta variable de Estados Unidos (2), Japón (1), Europa (1) y mercados emergentes (1). Estos valores cuentan con un doble listado, pues se encuentran también en la London Stock Exchange.

No hay un monto mínimo de compra para adquirir un ETF y pueden acceder a él tanto las personas naturales como las firmas a través de los corredores de bolsa como se hace con las acciones. En el mercado nacional se encuentran listados un total de 73 ETF de diversos países, el 79% de estos valores están en poder de inversionistas naturales mientras que el 21% restante pertenece a inversionistas jurídicos.

Guillermo Rodríguez, Head of Latin Amerocia & US Offshore de Wisdom Tree comentó el compromiso de la firma con el mercado de América Latina. "Estos productos aplican tecnología financiera para generar mejores rendimientos para los inversionistas [...] manejamos más de US$ 60 millones en activos y contamos con más de 100 estrategias en diversos fondos. Tenemos un compromiso grande con la región y los diferentes segmentos de inversionistas para brindarles cada vez productos más interesantes", señaló.

Por su parte, Jesper Koll, director fundador y Senior Advisor de Wisdom Tree, explicó el comportamiento y las ventajas de este nuevo producto. "Cada año veo como la clase media va creciendo y ofrecer a ellos estos productos de inversión con costos eficientes, es una forma de democratizar las finanzas y garantizar a través de los ETF un gran beneficio con bajas tasas (costo o comisión)".

El PRODUCTO

Un ETF es un producto invertible que replica un índice con un enfoque de Estados Unidos o Japón. Rodríguez explicó que "la firma replica estos índices usando tecnología financiera y da acceso a los inversionistas para invertir en ellos, como se sabe, no es posible invertir directamente en un índice como tal, pero gracias al ETF—que replica dichos índices— el inversionista puede comprar este producto que se mueve bastante parecido a los índices que replica".

"Después de un trabajo de investigación, nosotros construimos los índices a partir del desempeño histórico y basado en el monto de los dividendo de las empresas, [...] los índices pasan por un proceso de re conformación una vez cada año según el inicio de operaciones de cada empresa que trae consigo una nueva data que considerar y analizar", afirmó Koll.



EL POTENCIAL DE AMÉRICA LATINA​

Jesper Koll es uno de los asesores económicos y comentaristas más influyente de Japón. Consultado por este Diario acerca del mercado bursátil en América Latina, afirmó que los inversionistas están concentrados en diversificar su portafolio.

"El interés en Japón es muy alto porque los inversionistas miran a América, su recuperación, su expansión económica está llegando a su final y buscan otros lugares para invertir: China, Japón, Asia en general o Europa. Sin embargo, el interés en la diversificación global está generando interés en mercados como Costa Rica, Colombia, Panamá, México y el Perú a través de firmas en Estados Unidos", dijo.

Sobre el interés en los mercados emergentes por parte de otros países, el especialista señaló que los inversionistas tienen una impresión positiva en particular por el Perú y Colombia, "y para el caso de México, debido a su actual gobierno, se tiene una incertidumbre acerca del comportamiento futuro de su mercado ya que su política económica no es clara, a pesar de ser un gran mercado. Incluso, hay un consenso acerca del impacto negativo de los problemas en Venezuela que van a afectar a Colombia por las políticas que tomado contra la dictadura de este país".