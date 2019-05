Cobre gana en la sesión pero cerraría su sexto declive semanal consecutivo

El cobre avanzaba en la jornada de este viernes gracias a una mayor debilidad del dólar y esperanzas de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero se encaminaba a registrar su sexta caída semanal consecutiva.

Cabe señalar que las acciones mundiales subían y los precios del crudo se recuperaban también de las duras caídas de esta semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró esperanzas de progreso en la pugna comercial entre Washington y Beijing.

En este contexto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,5%, a US$ 5.955 la tonelada, pero aún se encaminaba a su sexto declive semanal consecutivo.

Por su parte, el níquel referencial en la LME se disparó en casi US$ 500 en unos 10 minutos, impulsado por inversores chinos que cubrieron sus posiciones cortas, dijeron operadores.

Esto llevó al níquel a tocar un pico de US$ 12.460 por tonelada, su cota más elevada desde el 30 de abril, antes de recortar ganancias hasta los US$ 12.190 a las 1000 GMT, una mejora del 2,5%.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se alejaba de sus máximos de dos años tras débiles datos de actividad manufacturera en Estados Unidos. Un dólar más débil abarata los metales denominados en la divisa estadounidense a los importadores que usan otras monedas.

En otros metales, el zinc sumaba un 0,8% a US$ 2.540 la tonelada, el aluminio subía un 0,4% a US$ 1.804, el plomo trepaba un 0,9% a US$ 1.823,50 y el estaño cedía un 0,5% a US$ 19.235.

Fuente: Reuters