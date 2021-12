Los precios del cobre recibieron un impulso el lunes, después de que China, el mayor consumidor mundial de metales, redujo su requisito de reserva para los bancos, avivando las esperanzas de un crecimiento más fuerte de la economía y de la demanda de metales industriales.

A las 10:30 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.3%, a US$ 9,449.50 la tonelada, recuperándose de un declive inicial y tras caer un 0.8% el viernes.

El banco central chino dijo que reducirá la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas, su segundo movimiento de este tipo este añ.8, liberando liquidez a largo plazo para impulsar al desacelerado crecimiento económico.

“Se esperaba, pero sin duda estabilizará la confianza en las perspectivas de crecimiento y ayudará a respaldar los precios de los metales básicos”, dijo Xiao Fu, del Bank of China International. “China tiene aún muchas municiones para estimular a la economía, pero lo hará de manera muy mesurada”.

Sin embargo, la preocupación por la propagación global de la variante ómicron del coronavirus frenaba el impulso alcista, dijeron los operadores.

También pesaba en el mercado un índice dólar algo más firme, lo que encarece las materias primas denominadas en dólares para quienes compran con otras monedas.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 1.1%, a US$ 2,593 la tonelada; el zinc bajaba un 0.6%, a US$ 3,142; el níquel restaba un 1.1%, a US$ 19,805; el estaño perdía un 0.8%, a US$ 39,010; y el plomo sumaba un 0.6%, a US$ 2,223.50.

