El tipo de cambio oficial y el “dólar blue” operaban al alza en Argentina el jueves, mientras que los activos cotizaban con leves altibajos con un notorio recorte de liquidez ante la ausencia de inversores de peso tras el endurecimiento a las restricciones por un fuerte rebrote del COVID-19, que aumentan los temores a más perjuicios sobre la debilitada economía.

En la plaza cambiaria, el precio del dólar subía un ligero 0,05%, a 92,72/92,73 pesos, con intervención del banco central (BCRA) que logró comprar en la víspera unos US$ 50 millones.

La estrategia oficial es anclar el tipo de cambio oficial para bajar la inflación e intervenir en la brecha cambiaria vía el bursátil “Contado con Liquidación” (‘CCL’).

Pese a que esta estrategia no le permite sumar dólares de manera significativa a sus reservas internacionales, la autoridad monetaria logró el miércoles hacer que este indicador volviera a superar los US$ 40.000 millones luego de varios meses, con compras que superan los US$ 3.000 millones en el transcurso del 2021, dijeron operadores.

“La compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del banco central, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiara. Las mayores oscilaciones en las reservas se vieron este año por la caída del precio del oro y la devaluación del yuan frente al dólar”, dijo Miguel Pesce, titular de la autoridad monetaria.

Por su parte, el llamado “dólar blue” operaba al alza. Su cotización llegaba a 142 pesos en el mercado informal de Argentina.

En los segmentos cambiarios alternativos, el precio del dólar cotizaba a 151,2 pesos en el bursátil ‘CCL’; mientras que el “dólar MEP” se negociaba a 143,4 pesos.

Los bonos extrabursátiles se negociaban con un descenso promedio del 0,3%, tras primeras transacciones lateralizadas y luego de avanzar un 1,3% el miércoles con el impulso regional dado por el triunfo de Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador, banquero proclive a los mercados.

El riesgo país del banco JP.Morgan subía nueve unidades, hasta los 1.587 puntos básicos hacia las 1250 hora local (1550 GMT), desde una ronda anterior cuando llegó a rozar las 1.550 unidades, lo más bajo en las últimas tres semanas.

De otro lado, el índice bursátil S&P Merval apenas cedía un 0,06%, a 47.268,98 unidades, luego de acumular una sostenida baja del 6,02% en las anteriores seis sesiones consecutivas. Las acciones de la firma de bienes raíces IRSA, que controla a la mayoría de los centros comerciales del AMBA, caían el 1,67% por las nuevas restricciones de la pandemia.

