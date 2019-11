Cuando una empresa se ve involucrada en la coyuntura política, como es el caso de Gloria, lo normal sería que el precio de su acción sufra una caída en la bolsa de valores, pero eso no ha sucedido con la firma de productos lácteos. ¿Por qué?

En efecto, la acción de Gloria que se negocia en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) no ha sufrido daño (no se generó ninguna negociación) y sigue en S/6,0 desde el 11 de noviembre pasado. Ello pese a que el martes 19 de noviembre se reveló que el fundador del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, realizó un aporte de US$200 mil a la campaña presidencial del ahora exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La acción de Gloria en los últimos cinco días. (Foto: BVL)

De hecho, este comportamiento del papel no es poco común, pues en la época en que la empresa se vio golpeada por la crisis “Pura Vida”, la acción casi no se negoció y, por tanto, su precio no varió.

Javier Penny, gerente general de la SAB Renta 4, señala que este desenvolvimiento refleja que, aparte del desempeño de la empresa, existe un factor clave para definir el precio de una acción en la bolsa: la liquidez.

La liquidez puede observarse a través la frecuencia y el volumen de negociación de una acción, y en términos sencillos, refleja si existe demanda y oferta en la bolsa por una determinada acción. ¿A qué se debe su poca liquidez?

El caso de Gloria es particular, pues lo que cotiza es una acción de inversión; y no una común, con derecho a voto y que es transada a diario. En los setentas, el Gobierno le exigió a las empresas a generar estas acciones de inversión a nombre de los trabajadores para que así tengan participación en las compañías, explicó, Luis Eduardo Falen, jefe de macroeconomía de Inteligo SAB.

"Con todas las reformas [al sector bursátil], se dieron recompras y quedan muy pocas acciones de inversión en el mercado. La mayoría prefiere mantener esa acción; es difícil conseguirlas también”, agregó.

Las acciones de inversión son títulos valores a nombre de los trabajadores que representan su participación en la empresa.

Por ello mismo, el porcentaje de las acciones que están disponibles para su negociación (el tamaño del flotante del mercado/ free float) es muy reducido en el caso de Gloria, recalcó Marco Contreras, jefe de research de Kallpa. Las acciones comunes con derecho a voto no están listadas y, por ende, no tienen derecho a voto, agregó.

"Las acciones de inversión son solo el 9% del total de las acciones emitidas [por la empresa], y de ese monto, aproximadamente el 18% vendría a ser el free float (acciones disponibles para su negociación), o sea cerca del 1,6% de la empresa”, indicó Contreras. Esta cifra es muy pequeña si se compara, por ejemplo, con Alicorp, donde el 55% de la empresa está en manos de los inversores bursátiles.

EN EL AÑO

A lo largo del 2019, el papel de Gloria se ha visto impactado por una caída generalizada en las acciones en la Bolsa de Lima, afectada por la coyuntura macroeconómica y las menores expectativas de crecimiento de la economía peruana, explicó Conteras. De hecho, su precio ha pasado de cotizar S/6,9 en enero de este año a S/5 este miércoles.

“Su máximo se registró a mediados de 2018, llegando a cerca de S/8. Desde ahí ha caído por temas relacionados a las expectativas de consumo en el Perú. Los activos de los productos de Gloria están relacionados al consumo interno”, añadió Falen.

Ante la poca liquidez de la acción, el especialista espera que el papel se mueva “en línea al desarrollo natural de la acción”, y al margen de la situación política que involucre a la empresa.