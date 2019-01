Oro se estabiliza a cerca de un máximo de 8 meses con un mercado atento a la FED

Los precios del oro operaban estables este miércoles a cerca de un máximo de más de ocho meses, apoyados por un dólar debilitado antes del cierre de la reunión de la Reserva Federal (FED) y de las conversaciones sobre comercio entre representantes de Estados Unidos y China más tarde en el día.

A las 13:09 GMT, el oro al contado tenía una leve alza de 0,03 % a US$ 1.312,25 la onza luego de alcanzar más temprano los US$ 1.315,93, máximo desde el 14 de mayo de 2018. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,2 % a US$ 1.311,50 por onza.



El índice dólar operaba con pocas variaciones. Declinó a un mínimo de dos semanas en las operaciones de la madrugada en línea con la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Los mercados prevén que la FED refuerce su postura moderada dado el estancamiento en el comercio global, las señales de desaceleración en la economía estadounidense y la menguante confianza de empresas y personas. Cabe recordar que el banco central subió sus tasas de interés cuatro veces en 2018.

A los inversores les preocupa además que la situación en torno a Huawei luego de que Estados Unidos anunció cargos contra la empresa empañe el diálogo entre representantes de Pekín y Washington. El viceprimer ministro chino, Liu He, se verá con el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, más tarde el miércoles.

Respecto a otros metales, la plata subía un 0,34 % a US$ 15,895 por onza. El paladio declinaba un 0,33% a US$ 1.341 la onza y el platino ganaba un 0,29 % a US$ 811,85 por onza.

Fuente: Reuters