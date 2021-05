El oro se estabilizaba el martes cerca de su mayor nivel en más de cuatro meses, impulsado por la debilidad del dólar, pero sus avances eran limitados después de que comentarios de autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos aliviaron los temores sobre la inflación.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,883.14 la onza a las 12:07 (GMT), cerca de su máximo de cuatro meses y medio de US$ 1.889,75 que tocó la semana pasada. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban casi sin cambios a US$ 1,883.50.

“En general, los comentarios de los miembros de la Fed ayer fueron bastante tranquilizadores en términos de expectativas de inflación, lo que podría haber reducido un poco el atractivo aquí en el corto plazo”, dijo el analista Ole Hansen de Saxo Bank.

El trasfondo macroeconómico y la debilidad del dólar aún respaldan al lingote, pero el oro está mostrando cada vez más señales de que necesita consolidarse luego de un fuerte repunte desde abril, agregó.

El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero las tasas de interés más altas atenuarán su atractivo, ya que se traducen en un mayor costo de oportunidad de mantenerlo.

El oro debería beneficiarse directamente de las señales de que la Fed se apegará a su política monetaria ultraexpansiva, e indirectamente de la debilidad del dólar, dijo el analista Daniel Briesemann de Commerzbank en una nota.

En comentarios independientes, la gobernadora de la Junta de la Fed, Lael Brainard, y otros funcionarios respaldaron la visión actual de la política monetaria expansiva del banco central de Estados Unidos.

El dólar bajó a mínimos de 4 meses y medio, haciendo que el oro sea menos caro para los tenedores de otras monedas.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.5% a US$ 2,740.49, el platino subía un 0.8% a US$ 1,183.83 y la plata caía un 0.5% a US$ 27.66.