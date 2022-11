Los precios del cobre caían el miércoles, arrastrados por la fortaleza del dólar, la debilidad de los datos económicos y el aumento de los casos de COVID-19 en China, principal consumidor de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 1.2% a US$ 8,021 la tonelada a las 10:30 GMT, tras subir un 2.5% el martes.

Los precios en fábrica de China para octubre cayeron por primera vez desde diciembre de 2020, mientras que la sureña ciudad de Cantón volvió a realizar pruebas masivas para controlar el peor brote de COVID-19 de la urbe.

Un índice dólar más fuerte también pesaba en el mercado, haciendo que los metales que cotizan en la moneda estadounidense sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

Las existencias de cobre en la LME tocaron el miércoles un nuevo mínimo de siete meses, tras haber caído un 44% en el último mes.

Entre otros metales industriales, el aluminio bajaba un 1.1% a US$ 2,345 la tonelada, el zinc caía un 1.9% a US$ 2,874, el plomo perdía un 0.9% a US$ 2,035.50, el níquel cedía un 0.1% a US$ 23,995, pero el estaño ganaba un 1.6% a US$ 19,980.

Con información de Reuters