Los precios del oro caían el lunes, llegando a tocar su nivel más bajo en tres meses y medio, ya que el elevado rendimiento de los bonos y la firmeza del dólar frenaba la demanda de lingotes, aunque los activos de mayor riesgo caían tras los sombríos datos económicos de China.

Un dólar más fuerte encarece el oro para los compradores extranjeros, mientras que el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense eleva el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

A las 1127 GMT, el oro al contado bajaba un 0.38%, a US$ 1,804.99 por onza, tras tocar más temprano su mínimo desde el 31 de enero, a US$ 1,786.60. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.6%, a US$ 1,798.

“El oro al contado podría no alejarse mucho de los US$ 1,800, reprimido por el poderío del ‘Rey Dólar’ y el elevado rendimiento de los bonos, mientras se ve apoyado por las inminentes perspectivas de recesión”, dijo Han Tan, de Exinity.

Los precios del oro han perdido más de un 13% desde que alcanzaron un máximo casi de récord de US$ 2,069.89 la onza en marzo, ya que el dólar y el rendimiento de la deuda se vieron reforzados por las agresivas apuestas de alzas de las tasas de interés.

“Habiendo caído a través del umbral psicológicamente importante de US$1,800 la onza y con una agresiva política monetaria que es más probable que se fortalezca que que se debilite, es difícil ver dónde puede encontrar ahora el oro un punto de apoyo a corto plazo”, dijo Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money, en una nota.

El dólar consolidaba sus ganancias cerca de un máximo de dos décadas, mientras que las bolsas, los precios del petróleo y las divisas de mayor riesgo eran golpeados por unos datos económicos inesperadamente débiles de China que pusieron de manifiesto el temor a una desaceleración.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.2%, a US$ 21.11 dólares por onza, tras caer en la última sesión a su nivel más bajo desde julio de 2020. El platino cedía un 0.4%, a US$ 935.18 dólares, y el paladio subía un 0.9%, a US$ 1,960.58.

