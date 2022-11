Los precios del oro caían el jueves, ya que el dólar se estabilizaba mientras los inversores evaluaban las señales económicas de Estados Unidos para prever el ritmo de futuras subidas de las tasas de interés.

A las 09:31 GMT, el oro al contado cedía un 0.4%, a US$ 1,766 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.4%, a US$ 1,768.50.

“El oro parece haberse quedado sin fuerzas, ya que la reciente caída del dólar empezó a encontrar un poco de base”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets, añadiendo que el metal dorado podría retroceder hacia los US$ 1,730 antes de su siguiente tramo al alza.

No obstante, el lingote podría subir hasta fines de año si el dólar sigue siendo débil en general y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense siguen bajando, añadió.

El índice dólar ganaba un 0.1%, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas, mientras que el retorno de las notas referenciales a 10 años operaba por debajo del umbral del 4%.

Los datos que mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en octubre, reduciendo el avance del oro, renovaron las expectativas de que la mejora de los datos económicos pueda llevar a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 1.8%, a US$ 21.08 la onza; el platino cedía un 0.5%, a US$ 1,001; y el paladio restaba un 1.43%, a US$ 2,042.13.

