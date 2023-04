Las bolsas europeas cerraron este martes a la baja arrastradas por las pérdidas de Wall Street desde la apertura del mercado de Nueva York, en un día de escasa actividad en los mercados y sin referencias macroeconómicas.

Milán retrocedió el 0,56 %, Londres, el 0,5 %; París, el 0,01 %; mientras Madrid y Fráncfort subieron el 0,28 % y el 0,14 %, respectivamente.

Las plazas europeas subieron con fuerza en la primera mitad de la jornada y, tras la apertura bajista de Wall Street, que pierde un 0,6 % al cierre bursátil en Europa, cambiaron su rumbo, aunque Madrid y Fráncfort aguantaron sin entrar en pérdidas.

En la agenda macroeconómica tan solo los precios de producción de la eurozona de febrero, que han moderado su ascenso tal como se preveía.

El petróleo retrocede el cierre el 0,75 %, tras la fuerte alza de ayer por el recorte de producción anunciado por la OPEP+, y cotiza en US$ 84.

Este precio es similar al que tenía al inicio de año, lo que, según señala Banca March en un informe de este martes, hace pensar que no presionará al alza la inflación en los próximos meses.

El euro sube el 0,5 %, hasta US$ 1,0953; y el oro, el 1,75 % y supera la barrera de los US$ 2.000 la onza; mientras el bitcoin, que se revalorizó mucho durante la crisis de confianza de los bancos de marzo, mantiene los US$ 28.000 este viernes.

La rentabilidad de la deuda en la eurozona apenas ha variado y el interés del bono alemán a diez años, considerado el más seguro, ha cerrado en el 2,242 %, medio punto básico por debajo la víspera.