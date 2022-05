La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza, anunció el viernes que dicho grupo parlamentario está revisando el capítulo económico de la Constitución a fin de mejorarlo y, en un mes, tener un informe preliminar.

Monteza dijo que no está de acuerdo con la propuesta de una asamblea constituyente; sin embargo, consideró que hay puntos en la actual carta magna que pueden corregirse.

“Estamos analizando punto por punto, para ir viendo qué está bien y qué está mal, para mejorar. Pues se escucha a la izquierda que dice que el capítulo económico no nos permite avanzar, que los monopolios se llevan todo, entonces hay que revisar para mejorar. Probablemente de acá a un mes podamos tener algo avanzado, un informe preliminar”, expresó.

Tanto Carlos Anderson, congresista no agrupado y secretario de la Comisión, como Jorge Morante, de Fuerza Popular y titular de este grupo, dijeron no tener conocimiento de que se estuviera trabajando lo expresado por la congresista Monteza. Morante anotó que “pueden presentar un dictamen al respecto, pero como Comisión de Economía, no estamos trabajando nada en ese aspecto”.

Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular y también titular de la Comisión, señaló que se deberá verificar si la revisión la está haciendo un grupo de la comisión para un fin específico o la mesa directiva, para lo cual después se verá un informe y la participación de toda la Comisión de Economía.

“Como titular esperaré que haya un informe para ver cuáles son los artículos de cada capítulo que quieran cambiarse”, dijo.

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, señaló que la Constitución vigente, específicamente el capítulo económico, es el que mayores satisfacciones y beneficios ha dado al país porque tiene una buena combinación entre lo que se refiere al funcionamiento de los mercados y el rol que tiene que cumplir el Estado para que los mercados funcionen convenientemente en favor de la población.

Por su parte, Carlos Durand, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras, anotó que en las circunstancias en las que nos encontramos, con precariedad económica y tendencia a la baja del crecimiento económico del país, pretender colocar en discusión una asamblea constituyente hará que la situación se agrave.

Sin embargo, señaló sobre la Constitución, que los tiempos y las coyunturas locales y globales cambian, lo que hace pertinente que se hagan modificaciones y correcciones siempre que se alineen con el contexto y solicitando la opinión a los actores directos con el tema que se quiera modificar como son los organismos técnicos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la sociedad civil organizada, como son los gremios.

Qué revisar

Tuesta anotó que hay temas específicamente económicos, sobre los cuales existe controversia, como el de los monopolios u oligopolios. “Sin embargo, para ello está creado el Indecopi. Es decir, el problema no está en la Constitución sino en hacer funcionar mejor a los organismos reguladores y fortalecerlos de acuerdo con las normas de su competencia”, dijo.

“Se debe identificar las causas de los problemas económicos existentes. Por ejemplo, la informalidad no es un problema de la Constitución sino de leyes como la Agenda 19 que lleva a que exista mayor rigidez en el mercado laboral” David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas.

Para la congresista Morante, la revisión del capítulo económico no va por un asunto de monopolios dado que existen circunstancias en las que hay monopolios naturales, como el caso de Sedapal, sino que se busca dar mayores herramientas al Estado para hacer un verdadero control del abuso de posición dominante del mercado del tema oligopólico y las franquicias contra competitivas.

“Eso no requiere una modificación constitucional sino una modificación legislativa bajo facultades que pueda tener el Indecopi y que esta institución haga su trabajo ahora que puede llegar a tener independencia constitucional para ser autónomo”, señaló.

Asimismo, anotó que el Estado debe mantener su rol subsidiario; es decir, darle prioridad a la empresa privada ya que hay muchas empresas públicas que brindan un pésimo servicio a los ciudadanos y con gran nivel de corrupción y déficit empresarial.

Por otro lado, según Durand, un tema que debería revisarse -del que también existe controversia y al que se le acusa a la Constitución como responsable- es el de la estabilidad tributaria.

Así, explicó que las condiciones y coyuntura que generó la motivación de ese artículo en los 90, donde el país era inelegible por las instituciones financieras en el mundo por la poca credibilidad que teníamos, generó que se incluya una cláusula que funcionó como atractivo para la inversión. Sin embargo, a la fecha y pese a la coyuntura política complicada, debería revisarse. Y dentro de ese capítulo se debe revisar el rol de los reguladores.

“Buena parte del funcionamiento de una economía social de mercado establecida en el capítulo económico es que tengamos una eficiente función de organismos reguladores, pero se requiere de una institucionalidad más sólida, con mejores capacidades y competencia de las personas que ejerzan la gestión reguladora” Carlos Durand, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras.

Heredia señaló que la coyuntura que vivimos es muy difícil. Impulsar una asamblea constituyente sustentado en que la Constitución no es eficiente y se necesita una nueva para funcionar no se asemeja a la verdad.

“Todos los que estamos en la Comisión de Economía estamos convencidos en que hay puntos por mejorar, pero los extremos son devastadores y nos ponen en una situación crítica como país”, anotó

En opinión de Heredia, pareciera que tanto el Congreso como al Ejecutivo tienen una confrontación declarada, “pero puedo afirmar de primera mano que la intención por dialogar existe. Involucramos al Ejecutivo, hacemos las gestiones y queremos que ese mensaje llegue a la población, porque esa percepción nos afecta mucho como país”, puntualizó.

Al cierre de la edición El Comercio no logró contactarse con la congresista Monteza por encontrarse en sus actividades por la semana de representación en Cajamarca.