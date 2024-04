El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, no se presentó al debate de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que se iba a realizar hoy durante la sesión de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. El titular fue invitado para asistir a las 10 de mañana, pero minutos antes de la hora pactada envió una carta dirigida a César Revilla, presidente de la comisión, indicándole que no podría asistir por “razones de fuerza mayor” y que iría el viceministro de Economía en su lugar.

“En esta oportunidad no será posible mi participación a la citada sesión, debido a razones de fuerza mayor, motivo por el cual solicito se me dispense de asistir. No obstante, atendiendo a la importancia del tema a tratar, he designado al viceministro de Economía, Daniel Barco Rondán, para que concurra en mi representación”, señaló en la misiva.

A pesar de esto, los parlamentarios presentes en la comisión no aprobaron el pedido y cuestionaron la actitud de Arista.

“El ministro de Economía, José Arista, volvió a boicotear la reforma del Sistema de Pensiones [...] el día de hoy no puede darse el tiempo para tratar el tema de reforma. Lamentamos esta decisión”, afirmó Revilla.

A su turno, Arturo Alegría, vicepresidente del Congreso e integrante de la bancada de Fuerza Popular, aseguró que la ausencia del ministro es una presunta evidencia de su oposición a la reforma.

“Nos sorprende que nos convoquen y que el señor ministro diga [que no asistirá] por razones de fuerza mayor. ¿Qué otra razón de fuerza mayor significa una reforma que podría involucrar que 20 millones de peruanos puedan acceder a una pensión? Hay que mandar un mensaje al Ejecutivo, ¿quieren o no una reforma?”, dijo.

Otros integrantes de la comisión, como Silvia Monteza, de Acción Popular, y Rosángella Barbarán, de Fuerza Popular, pidieron que se vuelva a citar al ministro a la brevedad. Tras los comentarios se suspendió la sesión.