El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, dijo este jueves que el bloqueo de carreteras realizado por algunos comuneros de Chumbivilcas (Cusco) no califica como un delito impune y que incluso se debe “permitir” por la falta de diálogo con la empresa operadora de la mina Las Bambas.

“(El bloqueo de carreteras) no es impunidad, a veces hay que permitir, hay que ceder ante la posición intransigente de las empresas”, dijo González en declaraciones a Exitosa.

El titular del Minem cuestionó a la compañía MMG Limited por no cumplir con entregar los compromisos de obras a desarrollarse en los próximos 5 años en favor de los comuneros.

“Yo les he pedido la semana pasada que me den un cronograma de lo que están ofertando, de lo que les van a dar los próximos 5 años. Quedó en entregarme ese cronograma y nunca me han entregado. Entonces ¿quién es el intransigente?”, refirió.

El ministro también aseguró que su sector se encuentra abierto al diálogo y que el Ejecutivo garantizará que se cumplan los posibles acuerdos que se alcancen entre comunidad y empresa.

“Tenemos que comenzar a dialogar y hacer que ambas partes, las comunidades y la empresa, cumplan lo acordado”, puntualizó.

