Conforme a los criterios de Saber más

Entre crisis políticas, mensajes inconsistentes y una pandemia aún encima, el año 2021 termina con pronósticos relativamente optimistas en el terreno de la reactivación económica, con una previsión de incremento de 13% en el Producto Bruto Interno (PBI), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, la tarea no ha terminado. El 2022 será un año clave para la recuperación de la economía nacional. Por ello, este diario conversó con tres expertos que nos brindan sus perspectivas sobre el próximo año en tres puntos: crecimiento económico, inversión y empleo.

Crecimiento económico

De acuerdo con el MEF, el próximo año la economía peruana crecerá 4,8% impulsado por algunas operaciones mineras, como Mina Justa y Quellaveco. No obstante, para Luis Miguel Castilla, ex titular del MEF, el PBI crecería alrededor de 3%.

“El entorno internacional va a mantenerse favorable. Eso va a hacer que el Perú probablemente crezca en torno a 3%, casi un 50% por debajo del pronóstico oficial”, señaló el director de Videnza Consultores.

Por su parte, el director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, César Fuentes, comparte esta proyección. Además, afirma que se sustentará en un buen desempeño de las exportaciones mineras, impulsadas por precios récord de los metales.

“Lo positivo es que no van a decaer las exportaciones por precios récord de cobre, oro y otros minerales. Las cadenas de logística están rehaciéndose y la demanda de metales es grande”, anotó.

Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, va más allá y asegura que este potencial crecimiento de 3% estaría maquillando una caída de la inversión privada.

“El crecimiento económico cercano al 3% es un poco engañoso, porque esconde un buen desempeño de la minería y la recuperación parcial del turismo. Si descuentas eso, la demanda interna puede estar creciendo más pegada a 0, pues no asumen la caída de la inversión privada”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros por vía aérea: nuevo proyecto de ley busca cambiar condiciones para indemnizarlos ante falla de la aerolínea

Inversión

La cartera de inversiones del país no tiene un proyecto significativamente importante que pueda mover la aguja en 2022. Si a este escenario le sumamos la incertidumbre política y las rebajas de calificaciones de las agencias de riesgo, el panorama no parece alentador, según los expertos.

“No habrá mucha cosa que genere un impacto positivo. Es paradójico porque uno ve que hay muchos sectores que tienen bastante caja y un récord de ventas en el año 2021, pero no hay voluntad de inversión por la incertidumbre”, apuntó Fuentes.

Según Cuba, habrá un mínimo de inversión para reposición de capital, pero la inversión privada per se, caería entre 7% y 8%.

A su turno, Castilla apunta que los conflictos y las barreras amenazan la operación de múltiples proyectos de infraestructura. “Hay más de 3,000 proyectos de inversión públicas y APP que están paralizados y sin visos de solución en el corto plazo”, anotó.

Empleo

Después de cada crisis económica, como la que vivió el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, la variable que más tarda en recuperarse es la del empleo. En el caso del Perú, el empleo de calidad. Durante el último año, los trabajos se han recuperado, pero no necesariamente formales.

“En el mundo informal el empleo ha rebotado, pero con menores salarios. Hay empleo a precios más baratos. Consigues trabajo, pero con ingresos bajísimos”, anotó Cuba.

Hacia 2022, el empleo en el Perú no enfrenta un escenario alentador, teniendo en cuenta la menor tasa de inversión privada y la incertidumbre que rodea la situación nacional.

“La proyección de generación de empleo formal va de la mano con la inversión privada, pero hay que ver lo que está haciendo el Gobierno. Aparte del tema tributario, que busca implementar una agenda que hace más inflexible el mercado laboral, así como incrementos en el sueldo mínimo, que no responden a mejoras en la productividad”, subrayó Castilla.

Agregó que para potenciar el empleo formal en el país se debe impulsar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas (mypes) o emprendimientos. Sin embargo, esto se puede ver interrumpido por el encarecimiento del capital por las mayores tasas de interés.

Por su parte, Fuentes no observa una mejora en la contratación para el 2022. Además, considera que la formalización del empleo no será suficiente si no se aborda la productividad de las empresas informales.

“La informalidad es una manera elegante de decir que hay baja productividad. Están al límites en sus márgenes. Tenemos un sector informal muy poco productivo”, observó.

¿Inflación?

En el terreno de la inflación, se espera que todavía se mantenga por encima del 3%, por lo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) insistiría en mayores alzas a la tasa de interés de referencia.

Pese a ello, la política monetaria del país continuaría siendo expansiva, pues la tasa de interés real esperada seguiría como negativa.

“La inflación debe ir reduciéndose. Espero que siga subiendo la tasa de referencia, por encima de esperada para afectar la inflación”, apuntó Cuba.

“Se anticipan incrementos mucho mayores de la tasa de interés para anclar las expectativas inflacionarias y ojalá que vuelva, de acá a un año, hacia el techo del rango meta, en torno al 3% de inflación”, señaló Castilla.

VIDEO RECOMENDADO

Al igual que otros países, como Colombia y México, el Perú tiene en la mira la posibilidad de incrementar el salario mínimo, según el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.