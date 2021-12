Conforme a los criterios de Saber más

La aplicación Tu Boleto, de los creadores del aplicativo Tu Ruta, permite realizar el pago de los pasajes en el transporte público de forma digital. El sistema funciona con un código QR y fue puesto a disposición de la ciudadanía hace aproximadamente un año, en medio de la pandemia, cuando se trataba de evitar el contacto social.





Isaac Malca, su CEO, comenta que son cinco empresas en Lima las que ya están trabajando con Tu Boleto. Los pagos realizados por los usuarios del transporte a través del aplicativo se registran en tiempo real en el sistema, permitiendo que el dueño de la empresa pueda saber cuánto recauda y conocer mejor el perfil del pasajero.

—¿Cuántas empresas están trabajando actualmente con Tu boleto?

Aquellas que ya están cobrando son cinco empresas de transporte público, entre ellas el Grupo 10, Santo Cristo de Pachacamilla y Santa Rosa –conocida también como ‘La Z’–. Próximamente, se firmarán dos rutas más. Tu boleto siempre es el más competitivo del mercado respecto al pago digital. Algo muy importante que quiero resaltar es que nosotros hemos tocado puertas de muchas empresas y entidades. A veces se tiene la percepción de que las empresas de transporte público son quienes ponen la traba, pero no es así. Queremos cambiar el transporte; incluso, tenemos planes de cómo podríamos lograr que el transporte público sea gratis en el país. Respiramos y vivimos por esto.

—¿Qué alianzas se han establecido?

Tu Boleto está trabajando en distintas alianzas con entidades financieras y distintas aplicaciones en general para que sus usuarios puedan pagar el transporte público también utilizando nuestra tecnología. Eso es algo clave porque la idea es que desde cualquier aplicación puedan hacer los pagos.

—¿Con cuántos usuarios cuentan a la fecha?

A la fecha, 5.000 personas han descargado Tu Boleto y 3.500 se han registrado. En Tu Ruta 514.000 personas se han registrado .

—Con respecto a la percepción de inseguridad ciudadana, ¿han identificado mecanismos para que ello no repercuta en el uso de los códigos QR, teniendo en cuenta que se requiere de un dispositivo móvil?

Eso nos preocupa y fue clave para nosotros. Estamos trabajando varias soluciones adicionales de la mano con empresas para poder dar señales de seguridad a todos los viajeros . Cada uno de los cobradores y conductores pasa por un proceso donde les enseñamos cómo utilizar la tecnología. Se habla también de los riesgos que puede significar para el usuario. Se pasa así por un proceso de preparación, pero somos conscientes de que los cambios son graduales. Entendemos que habrá un grupo de personas que utilizará su celular en el bus. Muchos usuarios no necesariamente tienen ese miedo porque conocen los paraderos o les ayudamos desde Tu Ruta a saber por dónde deberían ir para que puedan tomar sus precauciones y de esa manera planificar su viaje. Con los usuarios que ya están más seguros estamos empezando a hacer este cambio.

Asimismo, está la inseguridad desde otro punto de vista: que respeten la tarifa y que [la persona] pueda quejarse si pasa algo. El hecho de que haya viajado con nosotros va a ser la prueba de que estuvo en ese bus: vamos a poder ver a qué hora se subió y bajó. El otro lado también es importante porque las empresas tienen que ser sostenibles. Nos aseguramos de que no hayan [personas que vayan en contra de las reglas]. Nuestra tecnología está preparada para esos casos.

—¿Qué preocupaciones les han manifestado las empresas?

El problema más grande que tienen las empresas de transporte hoy en día es el COVID-19. Si bien hay mucha gente que vemos en las calles, el transporte público y la cantidad de gente que se sube a un transporte público no se compara al periodo prepandemia. De hecho, parte de nuestra propuesta de valor es que las personas puedan utilizar el servicio sin tener que intercambiar efectivo y, de esa manera, estén más seguras. Los cobradores y conductores no van a tener que tocar efectivo. Eso es muy importante porque no se ha habla de la cantidad de cobradores y choferes de las empresas de transporte público que se vieron afectados porque se enfermaron. Hubo muertes, incluso, porque hablamos de personas que salían en plena pandemia y hacían que sea posible que nuestra ciudad opere. En ese sentido, es importante mencionar el COVID, pero también las preocupaciones son los robos.

—Con respecto a Tu Ruta, ¿cómo viene trabajando?

Siempre estuvimos en contacto con el Estado y tratando de conseguir avances desde el lado de los privados, como el sector financiero porque la inclusión financiera es un elemento sumamente importante. Tu Ruta no solo está buscando hacer dinero, sino también impactar positivamente. Lo que queríamos lograr en cuanto a inclusión financiera es el pago digital en el transporte público. [Lo logramos con] Tu Boleto, el nuevo integrante de la familia Tu Ruta, que permite que la gente pueda subir al bus y escanear un QR así como cuando vas a pagar a través de Yape. Con la experiencia que tenemos gracias a Tu Ruta, podemos calcular dónde baja el usuario [ya que] nuestros algoritmos están preparados para saber cuándo se baja y cuánto le cobramos respecto a eso. Esto permite que las empresas puedan estar tranquilas de que se está respetando lo que se debe pagar. Nuestro algoritmo se adapta a las necesidades de cada una de las empresas porque no todas cobran de la misma manera.

—¿Su forma de generar ingresos ha variado?

La forma en que Tu Ruta se mide en el negocio es con anuncios. También tenemos suscripciones. Sin embargo, nuestro enfoque monetario y nuestro modelo de negocio en sí, a largo plazo, no va tanto por ahí. Nuestro modelo de negocio a largo plazo va por el tema del pago digital .

Para nosotros es muy importante empezar a interactuar con el usuario, conocerlo y que nos conozca. Luego, está el tema del pago digital. En Tu Ruta ahora no hay pagos digitales. El motivo es simple. Tu Ruta tiene una llegada muy grande, mientras que el tema del pago digital está operando solo en cinco rutas. Si es que el usuario se descarga Tu Ruta esperando el pago digital y no funciona en su ruta, su experiencia no va a ser la idónea. Estamos enfocados en darle la mejor experiencia a los usuarios

—¿Cómo les ha ido durante la pandemia?

Realmente nos chocó bastante. Tu Ruta está hecha por personas que nos vamos a adaptar. Cuando empezó la pandemia, decidimos reducir nuestros gastos aún más para que pudiéramos sobrevivir. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros tenía que ajustarse más respecto a sus gastos y calidad de vida. Sí nos afectó y es una muestra de la resiliencia que tenemos como equipo. Lo que vemos desde adentro es que no solo estamos haciendo esto como un negocio, sino que lo estamos haciendo por impulsar el transporte de la ciudad.

—¿Planean expandirse hacia otros departamentos?

Tu Ruta funciona en español y quechua porque nos interesa que todos los peruanos lo puedan utilizar. Eventualmente, la idea es que Tu Ruta se expanda. Al final del día, tenemos que sostenernos.

