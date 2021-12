Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la propuesta de Lima Airport Partners (LAP) referente a la actualización del Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, El Comercio pudo conocer a través del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que la compañía presentó una reconsideración a la decisión tomada por el MTC, que también fue declarada improcedente por la mencionada cartera.

La historia

El concesionario envió la propuesta de modificación del plan maestro en mayo pasado, buscando cambiar la entrega del nuevo terminal, originalmente prevista para el 2025. Así, según la propuesta de LAP, este -con un área de 160 mil metros cuadrados- operaría a la par del terminal actual, llegando a ocupar un área combinada de 250 mil metros cuadrados y beneficiando, según el concesionario, a 35 millones de pasajeros anualmente. La nueva infraestructura sería ampliada en 2028 y 2035, de tal manera que abarque un área de 310 mil metros cuadrados y tenga una capacidad para transportar a 60 millones de pasajeros. Este cambio, entonces, extendería por 10 años el tiempo de entrega de la obra.

“El contrato de concesión no hace referencia a una actualización del expediente del diseño que corresponde a la expansión del aeropuerto. Este fue presentado como Plan de Desarrollo Aeroportuario y fue aprobado por el MTC. El nuevo pedido supone una construcción en dos tramos, es una propuesta distinta. LAP está planteando avanzar un área en 2025 y otra en 2035″, explica Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.

El MTC, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desestimó el pedido debido a que este no sustentaba satisfactoriamente los beneficios que brindaría a los usuarios la operación simultánea de dos terminales. “No se evidenció que la propuesta de operación dividida de dos terminales fuese beneficiosa para los usuarios en general, por lo que dimos nuestra opinión advirtiendo sobre esta situación. En ese mismo sentido, la DGAC rechazó la propuesta de modificación de LAP, señalando que la propuesta no representaba ventajas, ni beneficios respecto del [plan de ampliación] vigente”, afirma Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán.

Acerca de la propuesta técnica de LAP que consta en el anexo 6 del contrato de concesión, Zambrano considera que: “la principal razón para mudar las operaciones del terminal a un nuevo terminal único es evitar el fraccionamiento de las operaciones nacionales e internacionales en dos terminales. Al integrar las operaciones se minimizará la confusión, y se acortarán los tiempos de traslado de pasajeros, se proporcionará a las aerolíneas la eficiencia de trabajar bajo un mismo techo, y se tendrá un desempeño eficaz del personal de las aerolíneas y del aeropuerto”.

Estatus

Con la desestimación de la solicitud, el plan de desarrollo actual sigue vigente, por lo que LAP deberá entregar el nuevo terminal en los términos establecidos para el 2025. Sin embargo, el concesionario indicó a través de un comunicado que buscará tomar medidas para que su pedido sea aprobado.

“Hemos recibido la notificación del MTC donde se declara improcedente esta solicitud con una serie de argumentos que sustentaremos en su momento. Actualmente nos encontramos analizando nuestras próximas acciones de acuerdo a lo que establece el contrato de concesión”, señaló LAP. Asimismo, indicó que los efectos de la pandemia en las proyecciones de tráfico de pasajeros que estima la empresa para los próximos años son el principal motivo de esta solicitud.

Además, el concesionario indicó que es falso que buscara modificar el contrato de concesión o la última adenda del mismo, firmada en 2017.

Cabe recordar que la tercera etapa de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez requerirá de una inversión de US$1.200 millones, de los cuales US$700 millones cubrirán los gastos del nuevo terminal. La torre de control y la segunda pista de aterrizaje deben ser entregadas en 2022.

Gremios saludan decisión

A través de un comunicado, seis gremios de sector respaldaron la decisión del MTC. “LAP está obligado a dejar de operar el terminal actual y entregar un único nuevo terminal de gran tamaño a inicios del año 2025. Sin embargo, LAP solicitó a las autoridades que se le aprobara mantener la utilización del terminal actual hasta el 2035 y desarrollar el nuevo terminal de forma modular en tres etapas, empezando con una construcción más pequeña para el 2025 y, eventualmente (sin garantizarlo) entregar el proyecto final”, indica el documento.

Asimismo, resaltaron que las autoridades confirmaron que “el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no contempla esta posibilidad [planteada por LAP] y la propuesta tampoco representaría algún beneficio técnico o adicional para los usuarios”.

Los gremios firmantes son la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), International Air Transport Association (IATA), la Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA) y Comex Perú.

El Comercio pudo conocer que LAP no comparte esta decisión y considera que el contrato de concesión sí les permite operar los dos terminales al mismo tiempo. Este sería uno de los motivos que argumentarían ante una nueva solicitud para modificar el plan de desarrollo.

Ante esta posibilidad, los gremios consultados señalaron que es importante que se cumpla con los plazos establecidos debido a que antes de la pandemia el terminal estaba saturado. “A marzo del 2020 el mismo terminal era una infraestructura saturada. Por el terminal transitaron 24 millones de pasajeros cuando estaba diseñado para unos 13 millones aproximadamente. Entonces no podemos darnos el lujo de hacer una infraestructura modular y que cuando se llegue a una cantidad determinada se vaya a ampliar”, afirma Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI.

Añadieron que el incremento de turistas sería mayor al calculado por el concesionario hacia el 2025, por lo que sí sería importante que se cumpliera con las metas. “La reactivación del turismo de negocios y placer se prevé al 100% para el 2025, de tal forma que nuestra infraestructura de servicios en el aeropuerto Jorge Chávez tiene que estar lista para ser ocupada. Una vez se reactive la llegada de turistas, volveremos a estar congestionados”, remarca Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Por otro lado, especialistas consultados resaltaron que sí es posible que una empresa modifique su plan de desarrollo dependiendo del contexto en el que se encuentre. Sin embargo, agregaron que para que un segundo pedido sea aprobado deben demostrar los criterios técnicos desestimados por el MTC.

“LAP tiene que demostrarlo [que la demanda será menor a la proyectada cuando se firmó la adenda]. Los pronósticos tienen que ver con la serie de variables que se plantean en la demanda. Hay una serie de criterios que sirven para establecer las proyecciones. En función de eso el concedente decidió no atender la solicitud. No se trata solamente de cálculos, sino también demostrarlo y que el organismo regulador esté de acuerdo”, afirma Giancarlo Villafranqui, socio de Infraestructura y Proyectos de CMS Grau.

De acuerdo a Ositran, el MTC como concedente podría realizar una proyección de demanda acudiendo a organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para contrastar la demanda presentada por LAP.

Más datos

Ayer entre las 5 y las 6 de la tarde Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión con Juan José Salmón, CEO de LAP , y Asunta Vizcarra, gerente de la concesionaria. Aún no se conocen los detalles de dicho encuentro.

La obligación de LAP inicialmente era entregar un nuevo terminal de pasajeros en noviembre de 2024 (seis años de plazo desde la entrega de terrenos por parte del concedente). Este plazo se amplió hasta enero de 2025 (98 días) por la cuarentena en el 2020. Según Ositrán, ese es el plazo que LAP debe cumplir.

