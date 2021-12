Conforme a los criterios de Saber más

Luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazara la propuesta de Lima Airport Partners (LAP) para actualizar el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Juan José Salmón, CEO de la concesionaria, confirmó que buscará sostener reuniones con funcionarios de la cartera para que puedan cambiar su decisión.

El concesionario envió la propuesta de modificación del plan maestro en mayo pasado, buscando entregar el nuevo terminal en enero del 2025, pero con especificaciones distintas a las establecidas en el contrato de concesión. Así, según la propuesta de LAP, este terminal tendría un área de 160 mil metros cuadrados y operaría a la par del terminal actual. No obstante, según el plab original, en el 2025 solo debería operar el nuevo terminal.

El MTC desestimó la solicitud y un pedido de reconsideración presentado con el concesionario. Salmón explica en esta entrevista cómo buscará cambiar esa decisión y da detalles de la reunión que sostuvo con Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, el lunes pasado.

—Según información entregada por Ositrán a El Comercio, el MTC rechazó la modificación del plan maestro de la ampliación del Jorge Chávez presentada por LAP. La cartera señaló que la propuesta de tener dos terminales operando simultáneamente no representaba ventajas ni beneficios respecto del plan vigente. En un comunicado, LAP mostró su insatisfacción con la decisión. ¿Cuáles son los pasos que seguirá la concesionaria?

Nuestra intención como LAP en este proceso es continuar las conversaciones con el MTC y poder entregar en enero del 2025 un aeropuerto con una capacidad total de terminales de 250 mil metros cuadrados con capacidad de albergar 35 millones de pasajeros. [...] Quiero aclarar que no estamos pidiendo una modificación contractual, es un tema ejecutivo al nivel del plan maestro.

—¿Ustedes ya tienen una fecha para seguir las conversaciones con el MTC?

Vamos a pedir y coordinar con el MTC para abrir algún canal de comunicación, de difusión, para que nos permita explicar algunos temas que no han quedado claros. [También queremos] entender por parte de ellos qué es lo que están buscando, cuál es el contenido de los detalles de la opinión que pudieron haber dado para llegar a un buen entendimiento para entregar este terminal en enero del 2025.

—Su modificación del plan maestro busca que el terminal actual opere con el nuevo paralelamente y que este segundo tenga una capacidad reducida respecto a lo especificado en el contrato. ¿Es así?

El plan maestro se aprobó antes de la pandemia. El plan maestro es un documento programático que se usa como un elemento para proyectar su desarrollo futuro sin que eso signifique que esté escrito en piedra. Pueden pasar una serie de elementos o de eventos en el transcurso de tiempo que haga que los planes maestros se adecúen. [...] Por eso, presentamos la modificación del plan maestro para adecuar la ampliación del aeropuerto a una coyuntura incierta como ha sido el Covid.

—Con el cambio del plan ustedes buscan que la capacidad del nuevo terminal se amplíe dependiendo de la demanda proyectada hacia 2028 y 2035. ¿Quién realiza estos cálculos de demanda?

Los cálculos de demanda que estamos presentando son los mismos que han sido auditados por instituciones financieras internacionales y son partes del sustento por el cual el sistema bancario está dispuesto a apoyar este proyecto. No son cálculos que se han hecho de un día para otro, con la complejidad de lo que significa proyectar demanda en una coyuntura Covid tan volátil.

—Según información de Ositrán, en el contrato original de la concesión ustedes indicaron que “tener un solo terminal minimizará la confusión, y se acortarán los tiempos de traslado de pasajeros, se proporcionará a las aerolíneas la eficiencia de trabajar bajo un mismo techo, y se tendrá un desempeño eficaz del personal de las aerolíneas y del aeropuerto”. ¿El cambio de la demanda de pasajeros justifica el cambio de posición?

Lo que pasa es que los argumentos no tienen un impacto negativo en una operación dual. Ambos terminales van a ser capaces de procesar tráfico doméstico e internacional. [...] Para efectos de pasajeros, para efectos de las aerolíneas, para efectos del personal, van a operar en un mismo techo de manera permanente.

—Si no da mayores efectos negativos para los usuarios ni aerolíneas, ¿por qué se plantearía en esos términos en el propio contrato suscrito?

Por eso queremos buscar este espacio de diálogo con ellos para entender el análisis fino que han hecho y poder aclarar las cosas.

—¿Cuánto cambiaría la inversión del proyecto si se aplicaran los cambios?

No hay un cambio de inversión. Teníamos una estructura dimensionada para un mercado que ya no existe. Entonces, estamos invirtiendo US$1.700 millones para el proyecto. Nuestra concesión no se mide en base a hitos de inversión, sino en base a mantener determinados niveles de servicio y a entregar infraestructura en determinado momento del tiempo.

—En su comunicado mencionaron que estarían revisando sus alternativas legales de acuerdo al contrato para llevar a cabo las modificaciones al plan maestro. ¿El único medio planteado es buscar acuerdos con el MTC o tienen otros?

En este momento ese es el paso que queremos seguir porque somos conscientes de que podemos llegar a un buen entendimiento. Este proceso de aprobación se llevó de tal forma que no hubo una posibilidad de diálogo. Queremos cambiar eso y que el diálogo se abra.

Reunión en el MTC

—El lunes la señora Pilar Vizcarra, gerenta de la concesionaria, y usted sostuvieron una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. ¿Qué conversaron durante una hora?

Tuve la reunión acompañado de la señora Pilar Vizcarra, gerenta central de administración y finanzas de LAP, y estuvimos acompañados por el embajador alemán [Stefan Herzberg]. La intención fue informarle al señor ministro Francke el proceso que habíamos llevado a cabo respecto del financiamiento del proyecto para comentarle que es 100% bancable. En el proceso de financiamiento distintas autoridades auditaron nuestro plan y proyección [...] y lo han encontrado favorable. Eso por un lado. También le manifestamos la preocupación por la resolución dictada.

—El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no es la entidad encargada de aprobar la modificación, sino el MTC. ¿Buscan que el ministro Francke sea un mediador en la aprobación del proyecto?

El MEF no es el ente encargado, pero al ser un proyecto que tiene este nivel de visibilidad pensamos que era importante poder trasladar esta información para que quede claro que tenemos el ‘backup’ financiero suficiente para poder llevar adelante el proyecto como planteamos.

—Si no se busca que el ministro sea un mediador, ¿para qué fue exactamente la reunión?

Para mantener adecuadamente informados a los principales ‘stakeholders’ más allá del MTC.

