“Habrá una decisión de comenzar a estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales”, dijo Massa al Financial Times.

Para César Romero, jefe de ‘research’ de Renta 4 SAB, en la teoría es posible el establecimiento de una moneda para el intercambio comercial entre dos países. Sin embargo, advierte que sería riesgoso porque se comercializaría en dos economías muy distintas entre sí.

“Necesitas economías que sean iguales en términos macroeconómicos para que sea viable. Entre Brasil y Argentina hay una gran diferencia. La economía de Argentina está macroeconómicamente dañada y eso afecta al valor su moneda. [En esta figura] la volatilidad le va a afectar al que esté mejor, al consumidor brasilero, porque hoy el real brasilero se puede apreciar frente al dólar al mismo tiempo en que el peso argentino cae en picada. Si se diera esta situación, [la volatilidad de Argentina] debilitaría a la moneda que le va mejor”, afirmó.

Brasil cerró diciembre del 2022 con un aumento del 0,7% de su índice de precios hacia el consumidor (IPC) y con una inflación acumulada anual del 5,9%. Por otro lado, el aumento mensual del IPC en Argentina fue del 5,1%, mientras que su inflación en todo el 2022 se ubicó en el 94,8%.

Además, en el último año el precio del dólar en Brasil bajó en 0,4% y hasta el 23 de enero del 2023 cotizaba en 5,21 reales por dólar. En tanto, el precio de la divisa estadounidense en Argentina creció 76,68% durante el último año y se vende en 184,37 pesos por dólar.

“Si dos países muy distintos macroeconómicamente tienen una misma moneda, el banco central común, que no es ni el Banco Central de Brasil o el Banco Central de Argentina sino uno nuevo que se tendrá que abrir, no podría tomar la misma política monetaria en la región porque una zona es muy distinta a la otra. En algún momento se rompería la unidad, por lo que no es sostenible”, explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

“Brasil necesita una política monetaria mucho menos restrictiva que Argentina para poder crecer. Cuando tu inflación es muy alta, el Banco Central tiene que subir las tasas de interés para controlar la inflación. Entonces como en Brasil no hay tanta inflación, con la política monetaria vas a desacelerar su crecimiento económico”, agregó.

Ambos especialistas coincidieron en que la decisión de los gobiernos por trabajar una moneda común respondería más a una postura ideológica.

“Hace algunos años, en 2019, se planteó esta posibilidad de la moneda común. Ahora los dos son presidentes son de izquierda y en general los líderes de Mercosur son izquierda. Es más probable que pueda sí pueda haber acuerdos entre ellos”, dijo Romero.