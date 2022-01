Conforme a los criterios de Saber más

Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar los pagos de una deuda superior a los US$ 40.000 millones, sostuvo el viernes el presidente Alberto Fernández, en medio de la prolongada crisis financiera que atraviesa dicho país.

El país argentino debe cancelar hoy un pago de unos US$ 700 millones a dicho organismo y enfrenta onerosos pagos en los próximos meses que, según los expertos, le resultarían imposibles de afrontar sin auxilio financiero.

“Teníamos una deuda impagable, que nos dejaba sin presente y futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, señaló Fernández en un mensaje televisivo.

El mandatario de centroizquierda, que buscaba un trato que no implicara un fuerte ajuste de la economía que podría empujar a más argentinos a la pobreza, explicó que el trato no condicionará las políticas económicas del país y que no implicará un abrupto recorte del gasto público.

“Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, dijo Fernández.

El Poder Ejecutivo enviará el acuerdo al Congreso para que cuente con el respaldo de la oposición, con la que mantiene cortocircuitos que en diciembre derivaron en que el Parlamento rechazara el proyecto oficial de presupuesto.

El riesgo país de Argentina caía 14 unidades a 1.889 puntos, según operadores.

Las negociaciones

Este acuerdo llega tras meses de intensas negociaciones, marcadas por la necesidad del Gobierno de extender los plazos de pago en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años, con menguadas reservas en el Banco Central, alta inflación, una acelerada devaluación y el convencimiento del Ejecutivo de lograr un acuerdo que no conlleve ajustes que lastren el crecimiento.

El FMI concedió a Argentina en 2018, durante el gobierno del liberal Mauricio Macri, un crédito por US$ 57.000 millones en medio de una crisis monetaria, del cual el país recibió unos US$ 44.000 millones pues Alberto Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió en diciembre de 2019.

En 2020, tras reestructurar unos US$ 66.000 millones de deuda con acreedores privados internacionales, el gobierno comenzó negociaciones con el FMI para reemplazar el acuerdo ‘stand-by’ de 2018 por facilidades extendidas que prorrogue plazos de pago.

Las señales de avance en las negociaciones se aceleraron en los últimos días cuando el FMI pronosticó una mejora en las proyecciones de crecimiento de la economía al 3% para este año.

Con información de Reuters.

