El ansiado retorno a las clases presenciales a nivel nacional dará inicio en marzo, según anunció el Ministerio de Educación (Minedu). Es más, el titular de la cartera, Rosendo Serna, puso fecha y sostuvo que hacia el 28 de marzo todos los colegios ya deben haber iniciado clases en las aulas, tras dos años de educación remota a causa del COVID-19.

No obstante, según una encuesta realizada por la consultora Opino, el 65% de los padres y madres de familia en Lima, tienen dudas de que esta promesa de retomar las clases presenciales se dé en las fechas anunciadas . Solo el 32% de los encuestados consideran que el retorno a las aulas, efectivamente, será una realidad.

Juan García, director de la consultora, sostiene que esta desconfianza responde a que existe mucho ruido alrededor del regreso a clases presenciales. “Aunque se ha anunciado que se dará sí o sí, está pendiente el tema de la vacunación de los niños, la infraestructura, las horas de clases y el incremento de los contagios por la variante Ómicron. Los padres esperan más claridad y comunicación”, sostiene.

Para Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), hay incertidumbre porque el Minedu y el Gobierno transmiten un mensaje de presencialidad que no va acorde a la realidad.

Los limeños encuestados también indican que aún el 69% de escuelas no ha informado sobre sus horarios de clases. En los colegios privados, un 43% sí ha informado, mientras que en los públicos, apenas un 6% lo hizo.

Para García este puede ser un factor más que abona en la incredulidad de algunos padres. La cantidad de horas delimitadas, turnos y otros lineamientos no muy claros complica a los colegios de armar su esquema de trabajo, y por tanto, no pueden comunicarlo con más celeridad, explica. Además de que no muchos colegios que están con la infraestructura lista. En el sector público, el 70% de escuelas requiere intervención en infraestructura.

Hasta el momento, Palomino indica que las matrículas están avanzando de manera regular. No obstante, cuenta que hay un casi 30% de padres que no enviarán a sus hijos ni en presencial ni semipresencial, solo virtual. Una demanda ante el golpe de la pandemia en sus hogares y la tercera ola.

“Nosotros vamos a empezar clases el 7 de marzo, en las modalidades que los padres elijan (virtual, semipresencial y presencial). Por lo que vemos, todo apunta a que en marzo todo sea 100% virtual. Esperemos que nos equivoquemos. Si las condiciones epidemiológicas mejoran, en abril podríamos intentar un día de presencialidad y cuatro de virtualidad porque también tenemos que ver en forma práctica la aplicación de nuestros protocolos de bioseguridad. Y en base a las experiencias exitosas, iremos incorporando de dos a tres días en el siguiente mes”, detalla. Esto es que un grupo va un día, otro irá otro día.

En relación a las mensualidades, hay algunos colegios que han contemplado cláusulas en sus contratos que permitirían subir los costos en sus contratos conforme avance la presencialidad, lo que podría generar ciertos problemas con los padres. De acuerdo a Acopril, el 60% de los colegios privados han retomado sus pensiones prepandemia y el 40% subió un poco sus costos ante la implementación de las nuevas condiciones de la educación presencial en pandemia.

El espectro de escuelas privadas en Lima es muy amplio, por lo que las pensiones oscilan entre S/150 y S/5.000.

en Lima es muy amplio, por lo que las pensiones oscilan entre S/150 y S/5.000. El 76% de los colegios privados en Lima son pequeños y cobran menos de S/300.

En el sector público, el 70% de escuelas requiere intervención en infraestructura, según el Ministerio de Educación (Minedu).

