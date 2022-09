El Banco de Inglaterra avanzó este lunes que “no dudará” en modificar los tipos de interés “lo que sea necesario” para controlar la inflación y estabilizar la libra esterlina, que cayó la pasada madrugada a mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

El banco central británico detalló en un comunicado que valorará nuevas medidas en la siguiente reunión ordinaria de su comité de política monetaria, prevista en noviembre, a pesar de las especulaciones en los mercados acerca una subida de tipos extraordinaria ante el desplome de la divisa británica.

La caída de la libra se desencadenó el viernes, después de que el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, anunciara un agresivo recorte de impuestos valorado en 45.000 millones de libras.

La divisa, que cotizaba por encima de US$ 1,12 antes del anuncio de Kwarteng, llegó a caer esta madrugada hasta US$ 1.03, el mínimo histórico en los registros, antes de volverse a estabilizar en torno a los US$ 1,08.

“Como el comité de política monetaria ha dejado claro, hará un análisis completo de la situación en su próxima reunión programada del impacto en la demanda y la inflación de los últimos anuncios del Gobierno, la caída de la libra esterlina, y actuará de manera apropiada”, afirmó hoy el banco central.

“El comité de política monetaria no dudará en modificar los tipos de interés lo que sea necesario para retornar la inflación al objetivo del 2% de manera sostenida en el medio plazo”, agregó

En paralelo al anuncio del Banco de Inglaterra, Kwarteng avanzó hoy que presentará el 23 de noviembre un plan fiscal “a medio plazo” en el que ofrecerá más detalles sobre sus políticas.

Economía desveló el pasado viernes un incremento adicional de la deuda pública para este ejercicio de 72.000 millones de libras, destinados a sufragar tanto el recorte de impuestos como el paquete anunciado por la primera ministra, Lis Truss, para congelar la subida de la factura eléctrica.

Ante el nerviosismo que ha provocado en los mercados ese incremento, Kwarteng aseguró hoy que en noviembre detallará su hoja de ruta para asegurarse de que “el endeudamiento decrece en relación al PBI en el medio plazo”.

El recorte fiscal del Ejecutivo llegó un día después de que el Banco de Inglaterra decidiera incrementar en 0,50 puntos porcentuales los tipos de interés en el Reino Unido, hasta un 2,25%, una subida inferior a los 75 básicos que incrementó la Reserva Federal estadounidense en su última reunión.