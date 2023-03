La unidad de vehículos eléctricos de Ford perdió US$ 2.100 millones en 2022 y colocó a la compañía en números rojos, según el nuevo sistema de informes financieros que el fabricante de automóviles desveló este jueves.

Ford dijo que a partir de este año, los resultados financieros de la compañía estarán divididos en tres unidades de negocio: Ford Blue, que engloba los vehículos con motores de combustión e híbridos; Ford Model e, encargada de los vehículos eléctricos, y Ford Pro, que proporciona vehículos y servicios comerciales.

Según esta nueva división, Ford Model e perdió US$ 2.100 millones en 2022, un 133 % más que en 2021. Mientras, Ford Blue tuvo unos beneficios de US$ 6.800 millones, un incremento del 106 %, y Ford Pro ganó US$ 3.200 millones, un 18,5 % de aumento.

Además, Ford Next, que desarrolla vehículos autónomos, perdió US$ 900 millones, 100 millones menos que en 2021, y Ford Credit, el brazo financiero de la compañía, ganó 2.700 millones.

En 2022, Ford tuvo un resultado neto de explotación (ebit) ajustado de US$ 10.415 millones y unas pérdidas netas de 2.152 millones.

El director financiero de Ford, John Lawler, afirmó en un comunicado que el nuevo sistema de informes financieros “proporciona nuevos niveles de claridad estratégica, conocimiento y responsabilidad para el plan Ford+ de crecimiento”.

“No se limita a cambiar cómo informamos de los resultados financieros; estamos transformando cómo pensamos, hacemos decisiones y dirigimos la compañía y distribuimos el capital para obtener mayores retornos”, añadió.

Ford también reiteró hoy que producirá unos 2 millones de vehículos eléctricos al año en 2026 y que espera alcanzar un margen de resultado neto de explotación del 10 % que será del 8 % para Ford Model e.