Microsoft Corp. reducirá la contratación en sus grupos de software para conferencias y chat de Windows, Office y Teams, citando la necesidad de realinear las prioridades de personal a medida que se acerca un nuevo año fiscal en un momento de incertidumbre económica.

Todas las nuevas contrataciones deberán ser primero aprobadas por el vicepresidente ejecutivo, Rajesh Jha, y su equipo de liderazgo, dijo Jha a los empleados este jueves en un correo electrónico, según un portavoz de Microsoft. Esos grupos se han expandido recientemente y la compañía quiere asegurarse de que está haciendo las contrataciones correctas para las posiciones correctas, indicó el vocero. La desaceleración no afecta a toda la empresa y, en general, el fabricante de software seguirá contratando, dijo el vocero, y señaló que esa cautela es típica en períodos de volatilidad económica.

“Mientras que Microsoft se prepara para el nuevo año fiscal, se asegura de que los recursos correctos estén alineados con la oportunidad correcta”, dijo la compañía en un comunicado. “Microsoft continuará aumentando su plantilla en el próximo año y agregará un enfoque adicional a donde vayan esos recursos”. El año fiscal de la compañía comienza el 1 de julio.

En los últimos meses, otras grandes empresas de tecnología han estado ralentizando o congelando las contrataciones, a medida que las acciones se desploman y aumentan los temores de una recesión económica. el fabricante de chips Nvidia Corp. dijo el miércoles que espera desacelerar la contratación en la segunda mitad del año fiscal 2023, en tanto que empresas como Meta Platforms Inc, Snap Inc. y Salesforce Inc. han tomado medidas similares.

A principios de este mes, Microsoft dijo que estaría cerca de duplicar su presupuesto para aumentos salariales y que otorgaría compensaciones en acciones para retener a los trabajadores clave.